The Walking Dead'de para sorunu yaşanıyor

TV dünyasının en çok izlenen dizilerinden Walking Dead oyuncuları grevin eşiğinde. Yedinci sezonu yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Andre Lincoln (Rick) ve Norman Reedus'un (Darly) bölüm başı 100 bin dolar ücret alması ekipte huzursuzluğa nede noldu.
ÜCRETLERİNİ DÜŞÜK BULUYORLAR
Benzer başarı gösteren yapımların oyuncularının bölüm başına 1 milyon dolar kazandığı bu dönemde ücretlerini çok düşük bulan iki başrol oyuncusu, yeni sezonda yer almayabilir.
Dizinin kadrosundaki diğer oyuncuların da ücretlerinde iyileştirme yapılmasını talep ettiği belirtiliyor.
TV DÜNYASININ EN KARLI YAPIMLARINDAN BİRİ
Ekran yolculuğuna 2010 yılında başlayan ve kadrosunda yıldız oyuncu barındırmamasına rağmen büyük başarı kazanan Walking Dead, TV dünyasının en karlı yapımları arasında yer alıyor.
Kaynak: Sabah
kalan karakter 1000
Bölüm başına 100 bin dolar! bizde paraları 3 aydır ödenmiyor falan diyecekler diye düşünmüştük :Dcevapla 20.01.2017 14:37
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