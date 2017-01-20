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'de para u yaşanıyor

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 14:05 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 14:08
Etiketler:
the walking dead yapım dizi grev sorun para sorunu
The Walking Dead'de para sorunu yaşanıyor

Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de en çok izlenen yabancı ler arasında bulunan oyuncuları maaşlarına zam yapılması için e gideceklerini belirtti.

TV dünyasının en çok izlenen lerinden Walking Dead oyuncuları in eşiğinde. Yedinci sezonu yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Andre Lincoln (Rick) ve Norman Reedus'un (Darly) bölüm başı 100 bin dolar ücret alması ekipte huzursuzluğa nede noldu.

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ÜCRETLERİNİ DÜŞÜK BULUYORLAR

Benzer başarı gösteren ların oyuncularının bölüm başına 1 milyon dolar kazandığı bu dönemde ücretlerini çok düşük bulan iki başrol oyuncusu, yeni sezonda yer almayabilir.

Dizinin kadrosundaki diğer oyuncuların da ücretlerinde iyileştirme yapılmasını talep ettiği belirtiliyor.

TV DÜNYASININ EN KARLI YAPIMLARINDAN BİRİ

Ekran yolculuğuna 2010 yılında başlayan ve kadrosunda yıldız oyuncu barındırmamasına rağmen büyük başarı kazanan Walking Dead, TV dünyasının en karlı yapımları arasında yer alıyor.

Kaynak: Sabah
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Deadspace Deadspace

Bölüm başına 100 bin dolar! bizde paraları 3 aydır ödenmiyor falan diyecekler diye düşünmüştük :D

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cevapla 20.01.2017 14:37
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