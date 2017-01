2016’da televizyonun en çok beğenilen 5 yabancı yapımı belirlendi

2016'nın en iyi yabancı televizyon yapımları, N'oluyo kullanıcılarının en sevdiği karakter veya programları belirlemede önemli bir etken olan Kafakafaya oyunlarında seçildi.

"2016'nın En İyi Yabancı Dizisi Hangisi?" kafakafayasınında birincilik Game of Thrones'un oldu. İkinci sırada tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gençlerin favorisi olan ve son sezonuyla 2017'ye "Merhaba!" diyen Teen Wolf yer aldı.

Üçüncü sırada The Walking Dead''in görüldüğü oyunun dördüncü sırasında Sherlock, beşinci sırasında da The Flash kendilerine yer buldu.

Oyunun genelinde ilk beşe giren ve oy alan dizilere bakıldığında ülkemizdeki yabancı dizi kitlesinin izlediği diziye sadık olduğu ve sezon arasında geçen zamanda da dizisini desteklemeye devam ettiği görüldü. Bu kafakafayada toplamda 11. 115 oy kullanıldı.

Yabancı dizi tercihlerinde bilim-kurgu hikayeleri dikkat çekti

2016 yılı, yeni ve fenomen adayı birçok yabancı dizinin de başladığı bir yıl oldu.

3.525 oy kullanılan "2016'nın En İyi Yeni Yabancı Dizisi Hangisi?" kafakafayasında birinciliği Westworld elde etti. İkinci sırada yaz aylarının en çok izleneni Stranger Things yer alırken, üçüncü sırayı ise geçtiğimiz yıl Amerika'da adeta olay yaratan American Crime Story: The People v. O.J. Simpson elde etti.

Dördüncü sırada "Son zamanların en duygusal ve naif dizisi" mottosu ile ekranlara gelen This Is Us kendisine yer bulurken beşinci sırada ise Sons of Anarchy sevenlerin yeni favorisi Animal Kingdom yer aldı.

Yabancı dizilerde güçlü ve güzel kadınları izlemeyi tercih ettik

4.125 oyun kullanıldığı "2016'nın En İyi Yabancı Kadın Oyuncusu" kafakafayasının birincisi ise Vikings ile yıldızı parlayan Katheryn Winnick oldu.

İkinci sırada The Walking Dead'in as isimlerinden biri olan Maggie'ye hayat veren Lauren Cohan yer alırken üçüncü sıradaki isim ise Westworld ile ekranlara harika bir geri dönüş gerçekleştiren Evan Rachel Wood oldu. Dördüncü sırada Scream Queens ile genç neslin idolü olan Emma Roberts, beşinci sırada da New Girl'in esas kızı Zooey Deschanel yer aldı.

Dürüst ve eğlenceli adamlar, yabancı dizilerde gözdemiz oldu

2.610 oy kullanılan "2016'nın En İyi Yabancı Erkek Oyuncusu" kafakafayasının ilk sırasında ise Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harrington yer aldı.

İkinci sırada Supernatural'ın ekran efsanesi olan Winchester kardeşlerine hayat veren Jared Padalecki ve Jensen Ackles kendilerine yer buldular.

Üçüncü sırada The Flash'ın başrolü Grant Gustin, dördüncü sırada Sherlock ile Benedict Cumberbatch, beşinci sırada ise The Walking Dead'in Rick Grimes'ı Andrew Lincoln yer aldı.

Kahramanlar ve aşıklar yabancı film seçimlerimizde etkili oldu

"2016'nın En İyi Yabancı Filmi?" kafakafayasının zirvesinde ise Suicide Squad yer alıyor. Müzikleriyle ve karakterlerinin kostümleri ile adeta popüler kültüre damga vuran film ikincisinin çekileceği haberi ile de gündemde...

5.775 oy kullanılan oyunun ikinci sırasında "Farklı bir Sevgililer Günü" filmi ve anti-kahraman olarak sevilen Deadpool yer alıyor. Üçüncü sırada "Yıldızlar Karması" mottosu ile Captain America Civil War, dördüncü sırada başrolünde Game of Thrones'un Khaleesi'si Emilia Clarke'ın olduğu Me Before You yer aldı. Beşinci sırada ise Harry Potter hayranlarını ve sinema izleyicisini heyecanlandıran Fantastic Beast and Where To Find Them kendisine yer buldu.

N'oluyo editörleri, seçilen filmleri göz önünde bulundurarak 2016'nın genel anlamda süper kahramanlar ve fantastik öğeler barındıran filmlerin zirve yaptığı bir yıl olduğunu belirttiler.