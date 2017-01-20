| Üye ol | 20 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

'nden ''''

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 20.01.2017, 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 13:02
Etiketler:
kimlik Kimlik kartı İstanbul valiliği ygs açıklama
İstanbul Valiliği'nden ''kimlik'' açıklaması

, 2017'de 'ye girecek öğrenciler için mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici belgelerinin, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı da, bu yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek öğrencilerin, mevcut kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yeni başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

İlgili: Yeni çipli kimlik kartları için müracaatlar başladı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir."

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11549
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın