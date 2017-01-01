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Yeni kartları için müracaatlar başladı

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Giriş Tarihi: 01.01.2017, 13:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2017, 13:28
Etiketler:
çipli kimlik yeni kimlik kartları başvuru Mehmet Yıldız
Yeni çipli kimlik kartları için müracaatlar başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni kartları için lar Kızılcahamam’da alınmaya başlandı.

Yeni kimlik kartı başvuruları hakkında Kızılcahamam Nüfus Müdürlüğü'nde program düzenlendi. Programda ilk olarak Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız kartına yaptı. Kızılcahamam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çipli kimlik kartına 2 Ocak 2017 Pazartesi gününden itibaren birlikte vatandaşlar da kimlik kartı için müracaatlarını yapmaya başlayacak.

İlgili: Çipli kimlik dönemi 2 Ocak'ta başlıyor! Başvurular nasıl yapılacak?

için Nüfus Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 14.01.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları 02.01.2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de dağıtılmaya başlanacaktır. Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ve ilimize bağlı 6 ilçe nüfus müdürlüğünde tüm teknik kontroller yapılmış olup, T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır durumdadır. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları, 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir".

Kaynak: DHA
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