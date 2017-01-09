Tim Cook'tan iddialı açıklama:

Apple bundan tam 10 sene önce 9 Ocak 2007'de orijinal iPhone'u açıklamıştı. Bugün iPhone'un 10. yıldönümü. Apple bugün iPhone'ların 10. yıldönümünü kutlarken bir de basın açıklaması yayınladı.

Bu açıklamalarda Apple'dan Tim Cook ve Phil Schiller'ın 10. yıl açıklamalarına da yer verildi.

Lafına "iPhone, müşterilerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" diyerek başlayan Apple CEO'su Cook, iPhone'un ilk 10 yılında mobil bilgi işleminin standardını belirlediğini ve yeni başladıklarını söyledi. Ve ekledi, "En iyisi henüz gelmedi."

Bu sözler ise heyecan yarattı. Zira Apple'ın 10. yılda yani bu yıl içerisinde oldukça güçlü iPhone modelleri tanıtacağı iddialarını alevlendirdi.