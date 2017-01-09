| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'tan iddialı : "En iyisi henüz gelmedi"

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.01.2017, 19:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 19:17
Etiketler:
apple iphone iphone 8 10. yıl tim cook açıklama
Tim Cook'tan iddialı açıklama:

CEO'su bugün, 'ların dönümüne özel larda bulundu.

Emre Çetinkaya

bundan tam 10 sene önce 9 Ocak 2007'de orijinal iPhone'u açıklamıştı. Bugün 'un dönümü. Apple bugün iPhone'ların 10. yıldönümünü kutlarken bir de basın sı yayınladı.

İlgili: iPhone'lar bugün 10 yaşına bastı!

Bu açıklamalarda Apple'dan Tim Cook ve Phil Schiller'ın 10. yıl açıklamalarına da yer verildi.

Lafına "iPhone, müşterilerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" diyerek başlayan Apple CEO'su Cook, iPhone'un ilk 10 yılında mobil bilgi işleminin standardını belirlediğini ve yeni başladıklarını söyledi. Ve ekledi, "En iyisi henüz gelmedi."

İlgili: iPhone 8, tüm zamanların en iyi ve en çok satan iPhone'u olabilir

Bu sözler ise heyecan yarattı. Zira Apple'ın 10. yılda yani bu yıl içerisinde oldukça güçlü iPhone modelleri tanıtacağı iddialarını alevlendirdi.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11464
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın