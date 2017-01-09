iPhone'lar bugün 10 yaşına bastı!

Tarihler, 9 Ocak 2007'yi yani bundan tam 10 yıl önceyi gösterirken Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs, ilk iPhone modelini tanıtmıştı. San Francisco'daki Moscone Center'da sahneye çıkan Steve Jobs, Apple Computer Inc. ismini Apple Inc. olarak değiştirmiş, 1. jenerasyon Apple TV'yi ve orijinal iPhone'u tanıtmıştı.

Muhtemelen Steve Jobs o zamanlar ilk iPhone modelini tanıtırken, iPhone ailesinin mobil dünyaya bu denli yön vereceğini tahmin etmiyordu. Ancak iPhone'lar günümüzde öyle bir duruma geldiler ki Apple'ı dünyanın en değerli şirketi haline getirdiler.

Orijinal iPhone'un özellikleri

Öte yandan ilk iPhone modelinde 3.5 inç büyüklükte ve 320 x 480 piksel çözünürlükte bir dokunmatik ekran, 128 MB RAM, 412 MHz saat hızında çalışan ARM 11 tabanlı işlemci, 1400 mAh batarya, 2 MP kamera, GPRS, EDGE ve Wi-Fi gibi özellikler bulunuyordu.

Bu modelin 4GB modelinin fiyatı 499 dolar, 8GB modelinin fiyatı ise 599 dolardı.

iPhone 7, orijinal iPhone'dan 120 kat daha hızlı

Apple'ın da iPhone 7 lansmanında paylaştığı veriye göre iPhone 7, orijinal iPhone modelinden tam 120 kat daha hızlı. Tabii diğer konularda cihazların arasında ciddi farklar haliyle mevcut. Ancak cihazların arasında tasarımsal anlamda benzerliklerin hala bulunduğunu söylemek mümkün.

Bunun yanı sıra en ucuz iPhone 7 (32GB) modelinin ise ABD'de şu anda 649 dolara satıldığını belirtelim.

Ayrıca cihazlarla çekilen fotoğraflar arasındaki farklar da çarpıcı. İşte videosu;

İlk iPhone'un Steve Jobs tarafından tanıtıldığı o anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Peki siz şimdiye kadar hiç iPhone kullandınız mı ya da kaç tane iPhone kullandınız?