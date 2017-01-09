| Üye ol | 09 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'lar bugün 10 ına bastı!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 09.01.2017, 12:48 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 13:03
Etiketler:
apple iphone orijinal iPhone 9 Ocak 2007 10 yaşında yıldönümü steve jobs tanıtım yaş yeni yaş apple iphone
iPhone'lar bugün 10 yaşına bastı!

10 yıl önce tam bugün, 'de telefon dünyasını, tüm dünyayı değiştirecek olan 'ların ilkini açıklamıştı...

Emre Çetinkaya

Tarihler, 9 Ocak 2007'yi yani bundan tam 10 yıl önceyi gösterirken Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs, ilk modelini tanıtmıştı. San Francisco'daki Moscone Center'da sahneye çıkan , Computer Inc. ismini Apple Inc. olarak değiştirmiş, 1. jenerasyon Apple TV'yi ve orijinal iPhone'u tanıtmıştı.

Muhtemelen Steve Jobs o zamanlar ilk iPhone modelini tanıtırken, iPhone ailesinin mobil dünyaya bu denli yön vereceğini tahmin etmiyordu. Ancak iPhone'lar günümüzde öyle bir duruma geldiler ki Apple'ı dünyanın en değerli şirketi haline getirdiler.

İlgili: Orijinal kutusunda satılan orijinal iPhone 76 bin liraya satıldı!

Orijinal iPhone'un özellikleri

Öte yandan ilk iPhone modelinde 3.5 inç büyüklükte ve 320 x 480 piksel çözünürlükte bir dokunmatik ekran, 128 MB RAM, 412 MHz saat hızında çalışan ARM 11 tabanlı işlemci, 1400 mAh batarya, 2 MP kamera, GPRS, EDGE ve Wi-Fi gibi özellikler bulunuyordu.

Bu modelin 4GB modelinin fiyatı 499 dolar, 8GB modelinin fiyatı ise 599 dolardı.

iPhone 7, orijinal iPhone'dan 120 kat daha hızlı

Apple'ın da iPhone 7 lansmanında paylaştığı veriye göre iPhone 7, modelinden tam 120 kat daha hızlı. Tabii diğer konularda cihazların arasında ciddi farklar haliyle mevcut. Ancak cihazların arasında tasarımsal anlamda benzerliklerin hala bulunduğunu söylemek mümkün.

Bunun yanı sıra en ucuz iPhone 7 (32GB) modelinin ise ABD'de şu anda 649 dolara satıldığını belirtelim.

Ayrıca cihazlarla çekilen fotoğraflar arasındaki farklar da çarpıcı. İşte videosu;

İlk iPhone'un Steve Jobs tarafından tanıtıldığı o anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Peki siz şimdiye kadar hiç iPhone kullandınız mı ya da kaç tane iPhone kullandınız?
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16304
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın