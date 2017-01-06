CES 2017: Xiaomi Mi Router HD'nin fiyatı ve özellikleri nedir?

Hasan Uğur Nayır

CES 2017'de en çok merak edilen isimlerden biri Xiaomi oldu. Çinli şirket düzenlediği basın etkinliğinde üç yeni ürününü tanıttı. Toplantıda 4.9 mm kalınlığında olan Mi TV 4 öne çıktı, ancak tanıtılan diğer ürün Mi Router HD'yi de yabana atmamak gerek. Bu arada tanıtılan tüm cihazlar Mi ekosistemine bağlı. Bu cihazlar Mi Home uygulaması kullanılarak kontrol edilebilir.

Xiaomi Mi Router HD, yılın ilk çeyreğinde Çin'de iki farklı model olarak satışa çıkacak. 1 TB'lık model 200 doların altında (Yaklaşık 725 TL), 8 TB'lık diğer model ise 500 dolar altında (1811 TL civarında) fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Global Başkan Yardımcısı Hugo Barra, Mi Home'un günde yaklaşık olarak 5 milyon aktif kullanıcısının olduğunu ve Mi ekosistemi içinde 50 milyon bağlı cihazın olduğunu açıkladı. Barra, kullanıcıların kendi kablosuz ağlarını ve kişisel bulut depolamalarını oluşturmaları için Mi Router'ların Nesnelerin İnternet'indeki merkezi parça olduğuna dikkat çekti. Yeni Router HD, 2600 Mbps aktarım hızına kadar izin veren 4x4 çoklu kullanıcılı MIMO yönlendiriciyle birlikte geliyor. Yönlendirici güçlü bağlantı için 4 tane PCB antene sahip. Router HD, Apple Time Machine dahil olmak üzere evdeki tüm cihazlardan otomatik olarak yedek alma imkanı sunuyor.

Dropbox ile senkronize olan Router HD, ayrıca Sonos ses sistemleriyle de entegre olabiliyor. Xiaomi yazılım güncellemeleri ile daha fazla hizmet ekleyecek.