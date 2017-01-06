CES 2017: Xiaomi, sadece 4.9 mm kalınlığında olan Mi TV 4'ü duyurdu!

Hasan Uğur Nayır

Xiaomi, Las Vegas'ta düzenlenen CES'e ilk kez katıldı ve kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. Beklendiği gibi Xiaomi Mi Mix'in beyaz modeli tanıtıldı, ancak Xiaomi bu yeni renk seçeneği dışında iki yeni ürün olan Xiaomi Mi TV 4 ve Xiaomi Mi Router HD'yi de duyurdu. Ancak bu makalemizde Mi TV 4'ten bahsediyoruz.

Her şeyden önce 65 inç'lik Xiaomi Mi TV 4, modüler bir tasarıma sahip. Yani anakart, ses sistemi ve geniş ekran ayrı olarak değiştirilebiliyor. Böylece akıllı TV'nizi yükseltmek için daha fazla para harcamanıza gerek kalmıyor. Mesela anakartı daha gelişmiş bir modelle değiştirmek, TV'yi güncellemek için yeterli olacaktır.

Xiaomi'den daha önce modüler TV'ler gördük, ancak Mi TV 4'ün dikkat çekici yanı süper şık metal gövdesi. Televizyon, piyasadaki akıllı telefon çoğundan daha ince olan 4.9 mm kalınlığında bir gövdeye sahip. Şık metal gövde, görseller ve hatta gerçek hayatta zarif görünüyor (Etkinlik sırasında TV gösterildi). Fakat sadece şık olmak yetmiyor ve bu nedenle Xiaomi, TV'yi kasasız hale getirmeye karar vermiş. Zarif gövde ve çerçevesiz ekranın birleşimi gerçekten cihazı güzel kılıyor. Mi TV 4, arka planla uyum sağlayan şeffaf bir standa sahip, ayrıca cihaz duava monte edilebiliyor.

TV'nin öğrenme sisteminde derin öğrenme AI sistemi olan Patchwall yazılımı var. Temelde bu yazılım kullanıcılara uygun önerileri sunuyor. Yani kullanıcılar beğenilerine ve beğenmemelerine dayalı farklı öneriler alacak. Yazılım akıllı boyutlandırma özelliğine de sahip. Bununla birlikte arayüzde önemli geliştirmeler yapılmış.

Mi TV 4, Mi TV bar, 2 uydu hoparlör ve subwoofer'ın olduğu 10 hoparlörle birlikte geliyor. Aynı zamanda cihazda Dolby Atmos Sound desteği de var.

Tüm bunlar 2000 dolardan (Aşağı yukarı 7217 TL) daha düşük bir fiyat teiketiyle kullanıcılara sunulacak. Bunlarla birlikte televizyonun 49 ve 55 inç'lik iki farklı modeli de var. Xiaomi, Mi TV 4'ün ilerleyen günlerde Çin'de çıkması bekleniyor. Diğer pazarlar içinse tüketicilerin biraz daha sabretmesi gerekecek.