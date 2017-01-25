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Instagram'da ?

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 18:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 18:42
Etiketler:
instagram mobil canlı yayın nasıl yapılır ipucu Instagram canlı yayın
Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?

Kısa bir süre önce tüm kullanıcılar için yayınlanan Instagram'da özelliği nasıl kullanılır?

Emre Çetinkaya

Instagram geçtiğimiz aylarda özelliğini duyurmuştu. Dün itibarıyla da bu özellik tüm kullanıcılar için yayınlanmıştı. Belirtilene göre bu yayınlar yine "Hikayeler" bölümünde gösterilecek ancak bu yayınlarda "Canlı yayın" ifadesi olacak.

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Instagram üzerinden canlı yayın nasıl yapılır?

İlk olarak Instagram'da kullanıcıların sol üstte bulunan kamera butonuna tıklamaları gerekiyor.

Sonrasında ise sol tarafta bulunana "Canlı" sekmesine gelin.

Karışınıza çıkan ekranda "Canlı Video Başlat" butonuna basın. Böylece canlı yayın başlamış olacak. Yayına başladığınızda Instagram bazı takipçilerinize bildirim gönderecek. Canlı videoların sona erdikten sonra kaybolacağını da belirtelim.

Instagram'da canlı yayın yapma ile ilgili merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.
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