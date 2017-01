Google'da fotoğraf yedekleme nasıl yapılır?

Yedekleme işlemleri özellikle mobil cihazlar için çok önemlidir. Çünkü kaybolmasını istemeyeceğiniz fotoğraf ya da videolar herhangi bir sebepten dolayı silinebilir ya da cihaza bir şey olabilir. Bu gibi durumlardan önce yedekleme yapmakta fayda vardır.

Aşağıda bilgisayarın yanında Android ve iOS platformlarında nasıl yedekleme yapabileceğinizi görebilirsiniz. Bu anlatımda Google'da fotoğraf ve video yedeklemeyi anlatacağımızı hatırlatalım.

Bilgisayarda yedekleme

1.Öncelikle Masaüstü yükleyiciyi indirin. Bunun için buraya tıklayabilirsiniz.

2.Yükledikten sonra bilgisayarınıza bağlı bir telefon, fotoğraf makinesi veya hafıza kartındaki fotoğraf ve videoları otomatik olarak yedekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı görüntüleme

-Fotoğraflarınızın ve videolarınızın siz paylaşmayı seçmediğiniz sürece gizli kalacağını unutmayın.

Cihazınızdaki fotoğraf ve videoları Google Fotoğraflar kitaplığınıza kaydedebilirsiniz. Buna cihazınızın kamerasıyla çektiğiniz fotoğraflar ve telefonunuzda kayıtlı olan fotoğraflar da dahil olabilir.

Yedekleme ve senkronizasyon nedir?

-Bir yedekleme hizmetidir: Gelecekte çekecekleriniz de dahil cihazınızdaki fotoğraf ve videolar Google Fotoğraflar kitaplığınıza kaydedilir.

-Özel olarak depolanır: Cihazınızdan yedeklenen fotoğraf ve videolar, siz onları paylaşmaya karar vermediğiniz sürece gizli kalır.

-Senkronizasyon: Fotoğraf ve videolarınız üzerinde yaptığınız silme veya düzenleme gibi değişiklikler, senkronize edilen tüm cihazlarınıza yansıtılır.

Android'te yedekleme

1.Mobil cihazınızda Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

2.Sol üstteki menü simgesine dokunun.

3.Ayarlar > Yedekle ve senkronize et'i seçin.

4.Üst kısımda ilgili ayarı açın veya kapatın.

Bu ayarla ilgili unutulmaması gereken noktalar:

-Yedekleme ayarlarının değiştirilmesi, Yedekleme ve senkronizasyon işlevini kullanan tüm uygulamaları (ör. Google Drive) etkiler.

-Yedekleme ve senkronizasyon etkinse Google Fotoğraflar uygulamasını cihazınızdan silmek bu ayarı devre dışı bırakmaz. Yedekleme ve senkronizasyon'u devre dışı bırakmak için yukarıdaki talimatları uygulayın.

iPhone ve iPad'de yedekleme

Etkinleştirme için;

1.Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

2.Sol üstteki Menü'ye dokunun.

3.Ayarlar > Yedekle ve senkronize et'i seçin.

4.Ayarı açın veya kapatın.

Uygulamanın fotoğraflarınıza erişmesi için izin vermenizi isteyen bir ileti görürseniz:

-iOS ayarlar uygulamasını açın > Gizlilik > Fotoğraflar'a hafifçe dokunun.

-Google Fotoğraflar'ı açın.

Devre dışı bırakmak için;

1.Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

2.Sol üstteki Menü'ye dokunun.

3.Ayarlar > Yedekle ve senkronize et'i seçin.

4.Ayarı açın veya kapatın.

Not: Yedekleme ve senkronizasyonu Google Drive gibi başka uygulamalarda etkinleştirdiyseniz, bu özelliği her uygulamada kapatmanız gerekir. Örneğin, yedekleme ve senkronizasyonu hem Google Fotoğraflar hem de Google Drive uygulamalarında etkinleştirdiyseniz, yedekleme ve senkronizasyonu tam olarak devre dışı bırakabilmek için bu özelliği her iki uygulamada da devre dışı bırakmanız gerekir.