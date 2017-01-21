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leri nasıl kapatılır?

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 17:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 17:45
Etiketler:
facebook mobil ipucu nasıl yapılır bildirim bildirimleri kapatmak facebook mobil
Facebook bildirimleri nasıl kapatılır?

lerini kapatmak isterseniz aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli. telefonunuzun pil ömrüne de ciddi etki edebilir.

Emre Çetinkaya

Daha önce yapılan birçok testte 'un uygulamasının hem iOS'ta hem de Android'te cihazların pil ömrünü ciddi anlamda etkilediğini görmüştük. Aynı şekilde Facebook'un mobil uygulamasına gelen ler cihazların pil ömrüne ciddi bir şekilde etki ediyor.

İlgili: Facebook uygulaması Android telefonların pil ömrünü kısaltıyor!

Pil ömrünü düşünerek ya da başka sebeplerden dolayı Facebook bildirimlerini kapatmak isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

İşte o adımlar;

1. Telefonunuzun sağ üst taraftaki simgesine dokunun.
2. Aşağı inin ve Uygulama Ayarları > Bildirimler yolunu izleyin.
3. Bildirim almak istediğiniz seçenekleri açın veya istemediklerinizi kapatın. Ya da sağ üstteki butondan Bildirimler'i komple kapatabilirsiniz.
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