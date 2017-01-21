Facebook bildirimleri nasıl kapatılır?

Daha önce yapılan birçok testte Facebook'un mobil uygulamasının hem iOS'ta hem de Android'te cihazların pil ömrünü ciddi anlamda etkilediğini görmüştük. Aynı şekilde Facebook'un mobil uygulamasına gelen bildirimler cihazların pil ömrüne ciddi bir şekilde etki ediyor.

Pil ömrünü düşünerek ya da başka sebeplerden dolayı Facebook bildirimlerini kapatmak isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

İşte o adımlar;

1. Telefonunuzun sağ üst taraftaki simgesine dokunun.

2. Aşağı inin ve Uygulama Ayarları > Bildirimler yolunu izleyin.

3. Bildirim almak istediğiniz seçenekleri açın veya istemediklerinizi kapatın. Ya da sağ üstteki butondan Bildirimler'i komple kapatabilirsiniz.