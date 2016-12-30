Instagram hesabı nasıl dondurulur? Geçici olarak nasıl kapatılır?

Hasan Uğur Nayır

Instagram'da hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Fakat bu özellik, Instagram'ın mobil uygulamasından değil, web sitesinden yapılıyor. Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda paylaştığınız fotoğraflar, yaptığınız yorumlar, beğenmeler gizleniyor, ancak silinmiyor.

Instagram hesabını geçici olarak şu şekilde kapatılıyor:

-İlk olarak mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan www.instagram.com sitesine giriş yapın.

-Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan profil işaretine tıklayın.

-Profil sayfanızda "Profil Düzenle" seçeneğine basın.

-Açılan ayarlar menüsünde en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Hesabınızı yine aynı yol üstünden tekrar etkinleştirebilirsiniz.