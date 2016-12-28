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'ın sında bildirimler nasıl kapatılır veya açılır?

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 17:04 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 17:10
Etiketler:
twitter telefon mobil android google iOS apple uygulama yazılım
Twitter'ın mobil uygulamasında bildirimler nasıl kapatılır veya açılır?

Anında bildirim ayarlarının nerede olduğuna birlikte bakalım.

Hasan Uğur Nayır

Belki 'da bildirimleri kapatmak istiyorsunuz veya belki de belirli şeyler için bildirim almak istiyor olabilirsiniz. Bunun için anında bildirim ayarlarınızı düzenlemeniz lazım. unuzda birkaç tıklamayla bu işi rahatça yapabilirsiniz.

İlk olarak profilinize gelin ve ayarlara tıklayın.

Daha sonra bildirimler menüsüne dokunun.

Karşınıza çıkacak olan menüde "Mobil Bildirimler" kısmından gerekli tüm ayarlara ulaşabilir ve almak istediğiniz bildirim türlerini seçebilirsiniz.
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