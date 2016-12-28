Twitter'ın mobil uygulamasında bildirimler nasıl kapatılır veya açılır?

Hasan Uğur Nayır

Belki Twitter'da bildirimleri kapatmak istiyorsunuz veya belki de belirli şeyler için bildirim almak istiyor olabilirsiniz. Bunun için anında bildirim ayarlarınızı düzenlemeniz lazım. Telefonunuzda birkaç tıklamayla bu işi rahatça yapabilirsiniz.

İlk olarak profilinize gelin ve ayarlara tıklayın.

Daha sonra bildirimler menüsüne dokunun.

Karşınıza çıkacak olan menüde "Mobil Bildirimler" kısmından gerekli tüm ayarlara ulaşabilir ve almak istediğiniz bildirim türlerini seçebilirsiniz.