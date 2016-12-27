Twitter'da video nasıl kaydedilir?

Hasan Uğur Nayır

Twitter'da farklı şekillerde video paylaşma imkanı var. Bunlardan birisi de videoyu kaydetmektir. Böylece videolu tweet atabilirsiniz. Video kaydı kolay şekilde yapılıyor.

İlk olarak yeni tweet simgesine dokunun.

Açılan tweet menüsünde kamera simgesine tıklayın.

Karşınıza Fotoğraf, Video ve Canlı seçenekleri gelecektir. Videoya tıklayın.

Kırmızı kayıt simgesine basılı tutarak video kaydı yapabilirsiniz. En fazla 2 dakika 20 saniyelik video çekilebiliyor. Kayıt tamamlandıktan sonra Bitti seçeneğine dokunup, mesajınızı yazıp, tweet atabilirsiniz. Videolu tweet atmadan önce, oynat butonuna dokunarak önizleme yapabilirsiniz.