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'da nasıl kaydedilir?

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 16:47
Etiketler:
twitter tweet ipucu android google video videolu tweet
Twitter'da video nasıl kaydedilir?

Basit işlemin nasıl yapıldığına gelin birlikte bakalım.

Hasan Uğur Nayır

'da farklı şekillerde paylaşma imkanı var. Bunlardan birisi de videoyu kaydetmektir. Böylece videolu atabilirsiniz. Video kaydı kolay şekilde yapılıyor.

İlk olarak yeni tweet simgesine dokunun.

Açılan tweet menüsünde kamera simgesine tıklayın.

Karşınıza Fotoğraf, Video ve Canlı seçenekleri gelecektir. Videoya tıklayın.

Kırmızı kayıt simgesine basılı tutarak video kaydı yapabilirsiniz. En fazla 2 dakika 20 saniyelik video çekilebiliyor. Kayıt tamamlandıktan sonra Bitti seçeneğine dokunup, mesajınızı yazıp, tweet atabilirsiniz. atmadan önce, oynat butonuna dokunarak önizleme yapabilirsiniz.
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