Instagram'da bildirimleri nereden kapatılır ve açılır?

Hasan Uğur Nayır

Instagram'da gönderiniz beğenildiğinde, yorum yapıldığında, birisi sizi takip etmeye başladığında anında bildirimle uyarılırsınız. Bildirimlerden rahatsız olan kullanıcılar var. Ayrıca bazı kullanıcılar da şarjdan tasarruf etmek için birçok uygulama bildirimini kapatıyor. Sonuç olarak eğer Instagram'ın bildirimlerini kapatmak isterseniz, bunu yapmanız çok kısa zamanınızı alacaktır.

En başta profilinize gelin, sağ üst köşedeki ayarlar sekmesine dokunun. Android'te üç nokta, iPhone ve Windows Phone'da ise çark şeklinde bir işarettir.

Menüde Ayarlar başlığı altında Anında İlet Bildirimleri sekmesini göreceksiniz. Bu menüye tıklayarak, hangi bildirimleri alıp almayacağınızı seçebilirsiniz.