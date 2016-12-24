| Üye ol | 24 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

Instagram'da bildirimleri nereden kapatılır ve açılır?

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 24.12.2016, 18:25 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 18:36
Etiketler:
instagram sosyal medya web uygulama internet android google microsoft windows mobile apple iOS
Instagram'da bildirimleri nereden kapatılır ve açılır?

Bildirimlerden kurtulmak isteyenler sadece birkaç tıklamayla hepsini kapatabilir.

Hasan Uğur Nayır

Instagram'da gönderiniz beğenildiğinde, yorum yapıldığında, birisi sizi takip etmeye başladığında anında bildirimle uyarılırsınız. Bildirimlerden rahatsız olan kullanıcılar var. Ayrıca bazı kullanıcılar da şarjdan tasarruf etmek için birçok bildirimini kapatıyor. Sonuç olarak eğer Instagram'ın bildirimlerini kapatmak isterseniz, bunu yapmanız çok kısa zamanınızı alacaktır.

En başta profilinize gelin, sağ üst köşedeki ayarlar sekmesine dokunun. Android'te üç nokta, iPhone ve Windows Phone'da ise çark şeklinde bir işarettir.

Menüde Ayarlar başlığı altında Anında İlet Bildirimleri sekmesini göreceksiniz. Bu menüye tıklayarak, hangi bildirimleri alıp almayacağınızı seçebilirsiniz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
İpucu Toplam kayıt: 344
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın