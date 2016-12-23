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Instagram hesabı nasıl gizlenir?

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 11:53
Etiketler:
instagram hesap sosyal medya ipucu microsoft windows phone apple iOS google android
Instagram hesabı nasıl gizlenir?

Fotoğraf ve videolarınızın sadece takipçileriniz tarafından görülmesini istiyorsanız, hesabınızı gizleyin.

Hasan Uğur Nayır

Instagram'daki ları standart olarak herkese açıktır. Yani takipçiniz olmayan biri de fotoğraflarınızı ve videolarınızı görebilir. Ancak tanımadığınız veya listenizde ekli olmayan birinin gönderilerinizi görmesini istemiyorsanız, rahatlıkla hesabınızı gizleyebilirsiniz. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarını sadece takipçileriniz görebilir.

-İlk olarak profilinize gelin, sağ üst köşedeki ayarlar sekmesine dokunun. 'te üç nokta, iPhone ve 'da ise çark şeklinde bir işarettir.

-Karşınıza çıkan menüde orta kısımda (Hesap başlığı altında) Gizli Hesap seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıklayarak hesabınızı gizleyebilirsiniz. Eğer tekrardan Instagram'ınızı herkese açık hale getirmek isterseniz, bu seçeneği kapatmanız yeterli olacaktır.
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