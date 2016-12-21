Twitter uygulamasında hesaptan nasıl çıkış yapılır?

Hasan Uğur Nayır

Twitter uygulamasına birkaç hesap eklediniz ve diğerlerinden çıkıp, bir tanesini kullanmak istiyorsunuz olabilir. Başka bir neden de olabilir, sonuç olarak Twitter hesabınızdan çıkış yapmak istiyorsanız bunun çok basit bir yolu var.

İlk olarak profil resmine dokunun. Yandan açılan bir menü karşınıza gelecek.

Daha sonra Ayarlar sekmesine dokunun.

Ayarlar menüsü içinde Çıkış seçeneğini göreceksiniz. Çıkış'a basıp, Tamam'a tıkladıktan sonra hesaptan çıkış yapmış oluyorsunuz.

Sonuç olarak bu işlem sadece çıkış yapmaya yarıyor, eğer hesabınızı silmek isterseniz bu rehberimize bakabilirsiniz.