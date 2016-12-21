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uygulamasında tan nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 14:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 14:27
Etiketler:
twitter android google ipucu çıkış hesap silme
Twitter uygulamasında hesaptan nasıl çıkış yapılır?

Çok basit birkaç tıklamayla, hesabınızdan yapabilirsiniz.

Hasan Uğur Nayır

uygulamasına birkaç eklediniz ve diğerlerinden çıkıp, bir tanesini kullanmak istiyorsunuz olabilir. Başka bir neden de olabilir, sonuç olarak Twitter hesabınızdan yapmak istiyorsanız bunun çok basit bir yolu var.

İlk olarak profil resmine dokunun. Yandan açılan bir menü karşınıza gelecek.

Daha sonra Ayarlar sekmesine dokunun.

Ayarlar menüsü içinde Çıkış seçeneğini göreceksiniz. Çıkış'a basıp, Tamam'a tıkladıktan sonra hesaptan çıkış yapmış oluyorsunuz.

Sonuç olarak bu işlem sadece çıkış yapmaya yarıyor, eğer hesabınızı k isterseniz bu rehberimize bakabilirsiniz.

Twitter hesabı nasıl silinir?
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