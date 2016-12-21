Instagram'da arama geçmişi nasıl silinir?

Hasan Uğur Nayır

Instagram'da hesap ismini veya etiketi arattığınız zaman, yazdıklarınız arama çubuğunda kalır. Aslında uygulama, daha sonraki aramalarda kolayca bulmak için yazılanları kaydediyor. Ancak arama geçmişini silebilirsiniz.

Önemli bir nokta daha var, arama geçmişinizi silmek geçici bir işlem. Silinen aramaları yeniden girerseniz, tekrardan görüneceklerdir.

-İlk olarak profilinize gelin, sağ üst köşede bulunan ayarlar sekmesine dokunun. Ayarlar Android'te üç nokta, iOS'ta ise çark işareti şeklindedir.

-Açılan menüden aşağıya inin, alt tarafta Arama Geçmişini Sil seçeneğini göreceksiniz. Buraya dokunduğunuzda geçmiş silinecektir.