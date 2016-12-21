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Instagram'da i nasıl silinir?

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 15:22
Etiketler:
instagram geçmiş ipucu arama iOS android apple google
Instagram'da arama geçmişi nasıl silinir?

Ara ve Keşfet çubuğunda kaydedilen etiketler ve hesapları silmek bunu yapın.

Hasan Uğur Nayır

Instagram'da hesap ismini veya etiketi arattığınız zaman, yazdıklarınız çubuğunda kalır. Aslında uygulama, daha sonraki aramalarda kolayca bulmak için yazılanları kaydediyor. Ancak arama ini silebilirsiniz.

Önemli bir nokta daha var, arama geçmişinizi silmek geçici bir işlem. Silinen aramaları yeniden girerseniz, tekrardan görüneceklerdir.

-İlk olarak profilinize gelin, sağ üst köşede bulunan ayarlar sekmesine dokunun. Ayarlar Android'te üç nokta, iOS'ta ise çark işareti şeklindedir.

-Açılan menüden aşağıya inin, alt tarafta Arama Geçmişini Sil seçeneğini göreceksiniz. Buraya dokunduğunuzda geçmiş silinecektir.
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