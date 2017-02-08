Resident Evil 7 (PC) inceleme

Geriye dönüp baktığımda, benim için hala en iyi Resident Evil oyunu, Resident Evil 3: Nemesis'tir. Çok iyi bir atmosferi olan ve her yanından detay fışkıran oyun, Nemesis gibi bir yaratığa da sahip. Bu yaratıkla tren kazası sonrasında, ateşin etrafında yerliler gibi dönüp durduğumuz anları unutamam. O yorulduğunda ben de bıçağımla cılız hamleler yapıyordum. Ne yapayım, mermim yoktu! En nihayetinde onu bıçakla öldürebilmiştim. Ya da öyle değil miydi? "Ne ölmez yaratıkmış yahu!"

İki numaralı favorim ise, Resident Evil 4. Önceki oyunlara kıyasla daha farklı bir yapıda ve serinin yaratıcısı Shinji Mikami'nin son Resident Evil oyunu. PlayStation 2'de, yaklaşık 12 saatlik bir süreçte tamamlamıştım. PC için hazırlanan port'u tam anlamıyla "çamur" idi. Seride başka da favori oyunum yok.

Yanlış hatırlamıyorsam son olarak Resident Evil 5'i bitirmiştim. Fazlasıyla hantal, zorlama ve bir o kadar da kısa bir oyun olarak pek hoşuma gitmemişti. Hele Chris Redfield'ın ekranın neredeyse yarısını kaplayan kaslı kolları ve mermi değiştirirken hiçbir yere hareket edemiyor oluşumuz... Bile bile çaresiz bırakılmak can sıkan bir durum.

Ve Resident Evil 7. "7" diyoruz ama seride onlarca oyun var. Biz ona yedinci ana oyun diyelim. Capcom, bu kez de farklı bir şeyler denedi, ama "Köklerimize de sadık kalıyoruz" açıklamasını yaparak.

Aileler bazen kötüdür

Resident Evil 7, ilk etapta bana biraz Silent Hill 2, biraz Teksas Katliamı, biraz da Evil Dead film serisini hatırlattı. Tabii ki günümüz korku oyunlarında yer verilen bazı unsurları bu oyunda da görmek sürpriz olmasa gerek. Köklere baktığımızda, mesela hala bir şeyleri kombin ederek sağlık ve mermi ortaya çıkarabiliyoruz. Ama o da ne, teknolojiye ayak uydurmuşuz ve bir akıllı saatimiz bile var! Her neyse...

Kontrol ettiğimiz karakterimizin adı, Ethan Winters. Eşi Mia (Yeni Evil Dead filmi???), bir süredir kayıp ve Ethan ne yapacağını bilemez durumda. Günün birinde Mia'dan haber alıyor ve onu bulmak için yola çıkıyor. Bilin bakalım nereye? Oyunun tanıtım videolarında da sıkça vurgu yapılan Baker Ailesi'nin topraklarına. Ailenin gerçekten ilginç bir yaşam tarzı var. Ha bu arada, ortadan kaybolan tek kişi Mia da değil. Bunu da ek not olarak düşeyim ve detayları oyunda görebilmeniz için susayım.

Neden FPS?

Öyle ya, Resident Evil oyunlarında pek tercih edilen bir şey değil bu. Yapımcılar, oyundaki korku unsurunun oyunculara daha rahat bir şekilde aktarılabilmesi için böyle bir karar aldıklarını dile getirmiş, buna sevinenler olduğu gibi eleştirenler de olmuştu.

Bana göre hava hoş doğrusu. Yine de Resident Evil 7'nin diğer birçok RE oyunu gibi hantal yapıda olduğunu söylemek zor değil.

Oyunda neler yapıyoruz?

Resident Evil 7, genellikle kapalı mekanlarda geçen, araştırma ve mantık üzerine kurulu, zaman zaman da yaratıklarla karşılaştığınız ve tabii ki boss'ların olduğu bir hayatta kalma - korku gerilim oyunu.

Evet evet, mermi ve sağlık paketlerinizi tutumlu kullanmalısınız. Aslında silah konusunda birçok çeşit var. Mekanları araştırırken sürekli yeni detaylara erişiyor, daha evvel uğradığınız mekanlara daha sonra farklı amaçlar için tekrar uğrayabiliyorsunuz. Oyun genelinde ufak bir bölgedeyiz. Bölgenin büyük bir kısmını da kapalı mekanlar oluşturuyor zaten.

Bazı kilitli kapıları açmak için özel anahtarlar bulmalı, bazı bulmacaları çözmek için eksik parça arayışına çıkmalı, bulduğunuz video kasetleri izlemeli, bazen de fazla meraklı olmamalısınız. Ha oyunda mizahi bir taraf da var.

Hızlı hoşma var, eğilme var, ama zıplama yok mesela...

Korkutuyor mu?

Kendi görüşümü belirtmem gerekirse (ki öyle yapmalıyım), hayır, oyunun pek korkutucu bir tarafı yok. Genellikle kasvetli tasarımlar söz konusu. Bu da iç boğucu ve gerici bir atmosfer oluşturuyor. Bazen hiç beklemediğiniz anda sürprizlerle karşılaşabiliyor ve yerinizden sıçrayabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerilimli bir atmosferin olduğunu söyleyebiliriz.

Gelelim grafikler, fizikler ve seslere

Açıkçası bu tarafta hem hayal kırıklığı yaşadım hem de beğendiğim detaylar oldu. Bazı iç mekan tasarımlarında kullanılan renk tonları, ışık - gölge efektleri ve net kaplamalar gerçekten çok hoş olmuş.

Karakter tasarımları ortalamanın üzerinde. Kullanılan animasyon sistemi için de fena değil diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda ise, ince detaylar üzerine neredeyse hiç gidilmemiş. İç mekanlardaki birçok obje, detaysız hazırlanmış. Dış mekanlar, özellikle de ağaç yaprakları, doğa örtüsü hiç hoşuma gitmedi. Zaman zaman yaprak renklerinde bozulmalar da gözlemledim.

Oyunu açarken karşınıza gelen logolardan bir tanesi de Havok. Eh, haliyle "iyi fizikler vardır" beklentisine giriyorsunuz. Tamam, Resident Evil serisi genelde çizgiseldir ve senaryosu gereği öyle olmak zorundadır, ama açıkçası biraz fizik kullanılabilirmiş. Çevredeki neredeyse hiçbir objeyle etkileşime giremiyoruz. Çok az obje ile etkileşim var ve bu da açıkçası "O halde Havok'a ne gerek vardı?" düşüncesini uyandırıyor.

Müzikler tarafında iddialı bir çalışma yok. Sesler ise başarılı. Diyaloglar bir kenara, ortam sesleri sizi germeye yetiyor. Bazen "Acaba arkadan biri mi geliyor?" diye arkaya dönüp baktığınız oluyor. Hele de iyi bir ses sisteminiz varsa.

Son sözlere gelecek olursak...

Resident Evil 7, genel olarak başarılı bir oyun. Normal oynanışta yaklaşık 10 saatlik macera sunuyor. Serinin hayranları zaten çoktan alıp bitirdi bile. Oyunu hızlı oynayarak 2-3 saatte bitirenler de var.

Bu inceleme ise, seriyle pek ilgisi olmayan ve tavsiye isteyen oyuncular için aslında. Evet, bu oyunu almanızı öneriyorum, ama indirime girdiğinde alsanız daha iyi. Zira acele edilecek kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Tekrar oynanabilirliği de yüksek değil.

Bakalım Capcom'un bir sonraki Resident Evil oyunu nasıl olacak...

Not 1: Tabii ki eski oyunlarla bağlantılı bir oyun.

Not 2 (Belki spoiler olabilir): Oyunda bulduğum notlardan birinde: Courtney, Shotgun ve Love ibareleri yer alıyordu. İster istemez aklıma Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain'i getirdi. Acaba bir alakası mı var?