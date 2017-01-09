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Human: Fall Flat (PC) inceleme

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 15:28 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 15:32
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Human: Fall Flat (PC) inceleme
Grafik 80
80 puan
Ses 80
80 puan
Oynanabilirlik 80
80 puan
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Hadi biraz bulmaca çözelim!

Rüyalarınızda kim bilir nasıl diyarlarda taban teptiniz. Hangi uçurumlardan kendinizi boşluğa, aslında özgürlüğe bıraktınız. Hangi seslere, hangi kokulara, hangi tatlara aşık oldunuz. Öyle ki uyandığınızda kim bilir kaç kez lanet edip, "Keşke rüya olmasaydı!" diye kendi kendinize söylendiniz... Ve tabii ki kim bilir bunlar kaç kez daha tekrarlanacaktır...

Human: Fall Flat ile rüyalarınıza belki de kıyıdan köşeden dokunabilir, daha evvel bilmediğiniz yerlere adım atabilirsiniz. Başka biriyle rekabete girmeden, düşme ve ölüm korkusu olmadan. Belki de fazla abarttım, olabilir...

Fall Flat, bir platform bulmaca oyunu. Renklendirebildiğimiz ya da web kamerası aracılığıyla çeşitli desenler verebildiğimiz hamur gibi bir karaktere sahibiz. Bir yerlerde geziyor, atlıyor, zıplıyor, koliler aracılığıyla kapılar açıyor, ufak beyin egzersizleriyle bir sonraki seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Ve tabii ki bir sonraki bölüme de.

Her bölümde işler biraz daha zorlaşıyor, biraz daha zevkli hale geliyor. Arka planda çalan müzikler çoğu kez ruhunuzu dinlendiriyor. Kullanılan basit görsel tasarımlar ise sadeliğin verdiği mutluluk olarak tanımlanabilir.

Eksiklik nedir diyecek olursanız, bir bulmacayı çözdükten sonra genelde "daha daha" isteği oluşur. E haliyle yüzlerce bölüm beklemiyoruz, ama oyun biraz daha uzun olabilirdi açıkçası. Eğer kendinizi kaptırırsanız, oyunu yalnızca birkaç saat içinde bitirmeniz mümkün.

İyi oyunlar.
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Ücretli Oyun Toplam kayıt: 59

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