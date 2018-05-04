Jabra Elite 65t geçtiğimiz sene çıkan Elite Sport'un yakın bir akrabası. Ancak kalp atışı sensörü bulunmuyor. Bunun karşılığında daha küçük bir tasarıma sahip. Tasarım mikrofonun kullanıcının ağzına daha yakın olmasını sağlıyor. Yandaki ek mikrofonlar sesin daha net olmasını sağlarken, rüzgar gürültüsünü de kesiyor. 4 x MEMS mikrofon sistemi var.

Kulak içi olan kulaklık, Elite Sport'a göre daha küçük olmasından kulağa daha iyi oturuyor ve rahatsızlık vermiyor. Ağırlık yapmıyor. Bununla birlikte Jabra Elite 65t, ortalama bir IEM kulaklığa göre (Yani silikon uçlu olanlara göre) kulağın için biraz daha fazla dolduruyor.

Elite 65t en ufak bir hareketle kulaktan fırlayıp gidecek bir ürün değil. Hareketlere rağmen, kulaktan kolay kolay çıkmıyor. Genel olarak bu konuda başarılı. Yine de Jabra, Elite 65t'yi spor yaparken kullanmak üzere özel olarak tasarlamamış. Ürün IP55 sertifikasına sahip, ancak biraz düşük bir sertifika. Spor için Active 65t gerekiyor. Active 65t modeli ise daha yüksek olan IP56 ile korunuyor. Şunu da belirtelim, Elite 65t su ve toz nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıl garantili.

UZUN KULLANIM SÜRESİ

Jabra Elite 65t'nin pil ömrü gayet iyi. Daha önce denediğimiz bazı kablosuz kulaklık modelleri tek şarjla üç-üç buçuk saatlik pil ömrü sunuyordu. Ancak 65t'de bu süre beş saat. Bunun da testlerini yaptık ve Elite 65t kullanım süresi bakımından genel olarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Kulaklık küçük kutu içinde şarj oluyor ki, bu şarj birimi de 15 saate kadar süre sunuyor. Bununla birlikte şarj birimi de küçük ve cebe sığıyor. Elite 65t'nin şarj hızı da takdir edilesi cinsten. 15 dakikalık hızlı şarj 1.5 saatlik kullanım süresi sağlıyor.

SANAL ASİSTAN DESTEĞİ VAR

Kulaklıkta sanal asistan desteği de bulunuyor. Sağ kulaklıktaki düğmeye uzun basınca Siri, Google Asistan veya Alexa devreye giriyor. Sanal asistan kullandığınız cihaza göre değişiyor.

Elite 65t'nin düğmeleri sert değil, tam tersine hafif yapılmış. Parmağınızla çok az baskı yapmanız yeterli oluyor. Soldaki kulaklıktaki düğmeye hızlıca basarsanız sesi değiştiriyor, daha uzun basarsanız mesela çalan şarkıda ileriye veya geri atlıyor.

SES KALİTESİ NASIL?

Jabra Elite 65t'nin ses kalitesi genel olarak temiz ve anlaşılır, yine de üst düzey değil. Daha eski model olan Elite Sport güçlü baslara sahipti, ancak Elite 65t, Sport'un yanında bu konuda birazcık sönük kalıyor. Bununla birlikte 65t'nin tonal tepkileri de düzgün. Yine de çoğu kişi kulaklığın ses performansından memnun kalacaktır.

Elite 65t'yi kullanırken ufak bir cızırtı sorunuyla da karşılaştık. Sağ kulaklık bazı zamanlar cızırtı yaptı, belki test ürününden dolayı kaynaklanmış olabilir. Kulaklıklardan birini çıkartınca ses otomatik olarak kesiliyor.

SONUÇ NEDİR?

Kulaklığı telefona bağlaması çok kolay. Uygulama mağazasından Jabra Sound+ uygulamasını indirip, yönelgeleri izlemeniz yeterli. Kurulum kısa sürede yapılıyor. Güncelleme içinse kulaklığı şarj kutusunun içine koymak gerekiyor. Uygulama arayüzü de sade tasarlanmış.

Jabra Elite 65t güzel bir ürün. Uzun kullanım süresi ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Kulaklık 799 TL'lik satış etiketine sahip. Fiyatının biraz daha düşük olmasını tercih ederdik.