Esnek, hafif ve kablosuz yapısıyla sporcuları hedefleyen EP52'nin 130 mA/sa kapasiteli pili düşük pil tüketimi teknolojisine sahip. Aynı zamanda IPX5 sertifikalı EP52 suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir yapıda. Bluetooth 4.1 desteğine sahip olan ürün, CSR 8645 Bluetooth yongası ve Qualcomm aptX dijital ses algoritması kullanıyor.

KULAKLIKLAR ÜZERLERİNDEKİ MIKNATISLA BİRBİRİNE TUTTURULABİLİR

Kulaklıklar üzerindeki mıknatıs sayesinde kullanılmadığı zaman birbirine tutturularak müzik durdurulabiliyor, telefon çağrısı sonlandırılabiliyor. Eğer 5 dakika boyunca birbirine tutturulursa, cihaz kendini otomatik olarak kapatıyor.





Kulaklığın sağ tarafında güç ve ses açma/kapama tuşları bulunmakta. Güç tuşuna 3 saniye kadar basılı tuttuğunuzda açılırken, yine 3 saniyelik basmayla kapatılabiliyor. Kulaklık açılırken ve kapanırken power on/power off gibi bir bildirim olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyoruz.

SES PERFORMANSI

Qualcomm aptX ses algoritmasını destekleyen EP52, her ne kadar kayıpsız bir ses iletimi için CSR8645 yonga setini kullansa da müzik konusunda kulağı hassas olanlar için üst düzey bir performans sergilemiyor. Ancak bu onun kötü olduğu anlamına gelmesin, özellikle spor yaparken kullanılacağı için performansı fazlasıyla yeterli.

Kulaklık üzerindeki mikrofon ile telefon görüşmelerini gerek iç gerekse dış ortamlarda başarıyla gerçekleştirebiliyor. 150 saate kadar bekleme süresine sahip kulaklık tam şarjlıyken 8 saatlik kullanım ömrü sunuyor.

SON KARAR

22 gram ağırlığıyla hiç taşıdığınızı bile fark etmeyeceğiniz EP52'yi spor yapanların düşünmeleri gereken bir ürün olarak nitelendirebiliriz.

Artılar

+Oldukça hafif

+Suya dayanıklı

+Şık tasarımı var

Eksiler

-Müzik konusunda kulağı hassas olanlar için üst düzey performans sergilemiyor