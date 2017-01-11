Sony PlayStation VR inceleme

Son yıllarda VR, uzun ismiyle Virtual Reality, Türkçe bahsedecek olursak da Sanal Gerçeklik, tüm dünyada büyük yankı uyandırmış durumda. Önce güçlü özelliklere sahip bilgisayarlar için düşünülen, sonrasında daha uygun fiyata ve bol çeşitle mobil platformlara adım atan VR headset'ler (gözlükler de diyebiliriz), artık Sony sayesinde yeni nesil oyun konsollarında da kullanılabiliyor. Tabii ki PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro'dan söz ediyoruz.

Kendi fikrimi belirtmem gerekirse...

Oculus Rift'in Kickstarter kampanyasından bu yana sanal gerçeklik teknolojilerine ilgi duyuyorum. Bunda tabii ki id Software efsanesi John Carmack'ın da payı büyük. Hoş, bu teknolojiler yıllar öncesinde de bilinen, üzerine yorumlar yapılan teknolojilerdi, ama artık bir şeyler farklı. Carmack'ın deyimiyle sanal gerçeklik teknolojileri, günümüzde hem çeşit, hem yazılım desteği hem de fiyat unsurlarıyla (Yine de yüksek fiyatlar var, ama eskiye göre daha uygun) milyonlarca kişi tarafından erişilebilir duruma geldi.

Bu pazardaki önemli oyunculardan bir tanesi de HTC. Tayvanlı firma, arkasına Valve Software'ı alarak HTC Vive'ı ortaya çıkardı ve tıpkı Oculus gibi üst seviye sanal gerçeklik deneyimi vadediyor.

Ama...

Hem Oculus Rift hem de HTC Vive tarafında geliştirme çalışmaları sürüyor. İki ürün de üst seviye özellikli PC'lere ihtiyaç duyuyor ve ciddi fiyatlara satılıyorlar. Öte yandan, erişilebilirlik ve teknik destek faktörleri de önemli.

Ben...

Bir Oculus Rift sahibi olmayı çok istiyordum. Bunda, geliştirici ekipte John Carmack isminin de olmasının katkısı büyüktü. Ayrıca Carmack, Doom 3: BFG Edition ve Doom (2016) da dahil birçok id Software oyununu Oculus Rift sanal gerçeklik platformuna uygun hale getirmek için çalışmalar yürütüyordu. Ne var ki Carmack, id Software'dan olaylı bir şekilde ayrıldı ve projeler iptal edildi. Doom'un (2016) Oculus'a değil de HTC Vive'a geleceği açıklandı, ama hala Türkiye takvimi konusunda bir bilgi yok.

İşte PlayStation VR'ın önemi burada kendini gösteriyor

Sony, PlayStation VR'ı tanıtırken "Oculus ve HTC'den daha güçlü bir donanım sunuyoruz" gibi bir iddiada bulunmadı. Aksine, bu iki ürüne kıyasla "daha uygun fiyatlı olacağından ve geniş içerik yelpazesi sunulacağından" söz etti ki bu, Sony'yi birçok ülkede rakiplerine karşı avantajlı konuma getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de de an itibarıyla sanal gerçeklik konusunda Sony'nin borusu ötüyor diyebiliriz.

Bu giriş kısmının ardından şimdi de gelelim ürünün kendisine ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya.

PlayStation VR ve PlayStation Camera kutu açılış videosu (Unboxing)

Kutuyu açınca korkmayın

Açıkçası ürünün kutusunu açtığımda ürkmedim desem yalan olur. HDMI kablosu, uzatma kablosu, güç kablosu, çeşitli dökümanlar, ufak tefek cihazlar ve VR gözlük derken çok kalabalık bir içerik karşılıyor bizi. "E peki bunlar ne böyle, nasıl kuracağız bunu?" diye de sordum kendi kendime. Ama inanın, ürünün kurulumu gerçekten çok basit. Hem numaralandırma var hemde kutunun içindeki tabloda ürünü nasıl birkaç dakika içinde kurabileceğiniz anlatılıyor. İşin biraz can sıkan tarafı ise, kurulumdan sonra etrafın kablo çöplüğü gibi görünmesi. Bu, sadelikten hoşlanan kullanıcıların canını sıkabilir.

Fütüristik tasarım

PlayStation VR, fütüristik bir tasarıma sahip. Tasarımda ağırlıklı olarak plastik malzemelerden yararlanılmış. Arka kafa bandı gayet yumuşak ve rahat kullanım için ideal. Ürün çalıştığında ise, üzerindeki ışıklar yanıyor ve bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir karakter gibi ortaya çıkıyorsunuz.

Gözlük, rahatsızlık uyandıracak bir ağırlıkta değil. Hem ön hem de arka tarafta, hem kafanızı hem de görüş açınızı rahat şekilde oturtabilmeniz için ayarlama fonksiyonları bulunuyor. Buna rağmen yine de cihazın özellikle alt taraftan biraz da olsa içeriye ışık sızdırdığını söyleyebilirim. Bu, çoğu kez sorun olmuyor gerçi. Yine alın ve göz çevrenizi çerçeveleyen malzemenin bir süre sonra terlemelere yol açtığını da söylemeliyim. Zaten bu tip ürünleri aralıksız olarak uzun süreli kullanmanız tavsiye edilmiyor.

Gözlüğün kablosunda bir de ufak kontrol paneli var. Ki bu panelde kulaklık girişi de var. Kutudan çıkan kulaklığı buraya takarak işitsel detayları da böylece kaçırmıyorsunuz. Tabii daha iyi bir kulaklığınız varsa onu da kullanabilirsiniz.

#Sayfa#

Kullanım için nasıl bir alan gerekli?

Sanıyorum bu tip bir cihazın evde kullanılabileceği en uygun ortam, salonlar olacaktır. Çünkü geniş bir ortam şart. Ayrıca, etrafta kırılabilir ya da size zarar verebilir objelerin de olmadığına emin olmalısınız. Zira VR, bir süre sonra sizi tamamen içine çekebiliyor ve zihninizi yanıltarak farkında olmadan istem dışı hareketler yapabiliyorsunuz. Bunun sonucunda maddi hasarlara ve yaralanmalara yol açabilirsiniz. O sebeple, çok dikkatli olmalısınız!

Geniş bir alan buldunuz diyelim. PlayStation Kamera'yı aparatıyla birlikte televizyonun üzerine ya da uygun bir yere monte ediyorsunuz. Ardından ekrandaki görüntüyle kamera karşısındaki konumunuzu ayarlayarak görüntüyü en net seviyeye getirerek hazırlıklarınızı tamamlıyorsunuz. Şimdi sıra geliyor oyunlara. Hem vücut hareketleriniz hem de Dualshock 4'ünüz ile oyunlara dalabilirsiniz.

İyi kafa gol getirir, ama avizeyi düşürmemek kaydıyla

PlayStation VR'ı önce ben, sonra kardeşim, sonra babam, sonra annem, sonra da dedem denedi. Evet, bir nevi "aile boyu deneyim" yaşadık diyebilirim ve şimdi de bu deneyimlerimizden kısaca size bahsetmek istiyorum.

Ben

PlayStation VR kutusunun içinde bir de birçok demonun yer aldığı bir Blu-Ray disk geliyor. İlk dikkatimi futbol oyunu çekti ve ufak bir yükleme sürecinin ardından bizim salon kayboldu, kendimi gecenin bir vakti, güzel bir futbol sahasının ortasında buldum. Kafamı sağa sola çeviriyor ve yeni detaylar görüyorum. Bir yanda karga sesleri yankılanırken bir yanda da bana doğru gelecek topları bekliyorum. Hani çocukken sokak aralarında "Orta kafa gol" dediğimiz bir oyun oynardık. İşte bu oyun da aynen öyle. Farklı açılardan size orta açılıyor, siz de topa kafa vurarak gol atmaya çalışıyorsunuz. Kalenin farklı noktalarında farklı puan tabelaları yer alıyor ve o tabelalara isabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Evet, bir yandan oyunu görüyor, bir yandan da kafa hareketlerinizle oyuna dahil oluyorsunuz. Hile yapmak isteyenler için, kafa yerine elinizi de sallayıp topa vurabilirsiniz.

Not: Bir süre sonra bu demo bana yeterli gelmedi ve oyunun tam sürümünü satın almak için online mağazaya gittim.

Kardeşim

Hem futbol oyununu hem de araba yarışını oynadı. Oynarken hem fotoğrafını hem de videosunu çekmemi istedi. Öyle hoşuna gitti ki, ilk başta yaklaşık 1 saat boyunca başından ayrılamadı. Bu durumu gören babam, ne oluyor diye merak ederek salona ilk adımlarını attı.

Babam

Babama önce araba yarışını açtık. Arabanın içindeyken bir sağa bir de sola bakarak etrafını şaşkınlıkla seyrettiğini söylüyordu. Oyun başladığında ise, kendini arabanın hızına adapte edemedi. Özellikle virajlarda düşecek gibi oldu ve bir süre sonra gözlüğü çıkarıp gitti. 2 saat boyunca başı döndüğü için yataktan kalkamadı.

2 saat aranın ardından bu kez futbol oyununu denemek istedi. Televizyonun altında ufak bir masamız var. PS VR'ı uzatma kablosu sayesinde geniş alanda kullanabildik, ama babam kendini kaybetmişti bir kere. Sol kanattan yapılan ortaya kafa atmak için öyle bir zıpladı ki masanın üstüne çıktı. Yine de zor tuttuk. Yoksa televizyona kafa atabilirdi. Eğlenceli anlardı.

Annem

Babamın ilginç hareketleri karşısında neşelenen annem de futbol oyununu kısa süreliğine test etti ve o belki de hepimizden daha sakin bir şekilde oyunu oynadı. Ama şansı pek yaver gitmedi ve hiç gol atamadı.

Ve dedem

Nereden nereye demeden edemedi. Bir zamanlar radyolar bile lükstü. Televizyonlar yavaş yavaş yaygınlaşıyordu. Tek kanallı, siyah beyaz yayınlı dönemler derken 90'lı yıllar itibarıyla özel kanallar çıkmaya başlamıştı. Tüplü televizyonlar bir kenara atılırken LCD'ler, plazmalar ve VR sistemleri arka arkaya geldi. İçimizde bu süreci görüp de mevcut durum hakkında en çok etkilenen dedemdi.

Son sözlere gelecek olursak...

PlayStation VR, sanal gerçeklik akımının an itibarıyla ilk ciddi temsilcilerinden bir tanesi. Yeni nesil konsol tarafına baktığımızda da tek. Kurulumu rahat, kullanımı kolay, görsel kalitesi de şu an için kabul edilebilir düzeyde iyi. Tabii içerik desteği ve Türkiye'deki erişilebilirliğini de göz önüne aldığımızda, PlayStation VR'ın iyi bir tercih olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. HTC Vive ve Oculus Rift'in Türkiye pazarında olmadığını tekrarlayalım. Ek olarak, HTC Vive ve Oculus Rift gibi ürünlere kıyasla PlayStation VR'ın daha uygun bir fiyatı olduğunu da ekleyelim.

PlayStation VR, Türkiye'de 24 Ocak itibarıyla satışta olacak. Ürünün satış fiyatı ise, 1699TL olarak belirlendi.