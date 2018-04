Shadow of the Colossus'un çıkmasından bu yana 13 sene geçti. İlk olarak 2005'te PS2 için çıkan yapım, 2011'de ise yenilendi ve PS3 platformunda satışa sunuldu. Şimdi ise PS4'e geldi. Oyunu oynadık ve nasıl olduğunu değerlendirdik.

Oyunda Wander isimli genç bir savaşçıyı yönetiyoruz. Wander, Mono isimli genç bir kadının bedenini bir tapınağa getirir. Mono'nun yeniden hayata dönmesi için Dormin isimli varlıkla konuşur. Mono'nun yaşamı için Wander'ın 16 farklı devi (Yani Colossus) öldürmesi gerekmektedir. Bundan sonra ise macera başlıyor. Bu arada oyunun Türkçe altyazı desteğine sahip olduğunu da belirteyim.

DEVLERİ YENMEK KOLAY DEĞİL

Her bir Colossus, tapınakta 16 farklı heykele denk geliyor. Her birini yenince bu heykellerden biri de yıkılıyor. Devler gerçekten de kocamanlar ve ilk gördüğünüz zaman oldukça korkutucu geliyorlar. Fakat her birinin belirli zayıf noktaları var. Bu zayıf noktalara vurunca devlerin enerjileri azalıyor ve sonunda yere yığılıyorlar.

Devleri yenmek de kolay değil, her birinin yenmek için belirli bir strateji yapmak gerekiyor. Bulmaca çözmek gibi. Zaten devlerin olduğu mekanlar da bu duruma göre ayarlanmış. Mesela bir devin zayıf noktası kafasında. Fakat tırmanmak için kafasını aşağı eğmesi gerekiyor. Wander'ı karanlık tarafa doğru çekince, dev onu görmüyor ve Wander'ın olduğu yere vurup yıkmak isterken sersemliyor. Eğilince ise Wander kafasına tırmanıp, zayıf noktaya kılıcını saplıyor. Wander herhangi bir devi öldürdüğü zaman karanlığın kolları tarafından sarmalanıyor ve gözünü yeniden tapınakta açıyor.

Devleri bulmak içinse Wander'ın kılıcı rehberlik yapıyor. Kılıcı ışıklı ortamda havaya tutunca, gideceğiniz yeri görüyorsunuz. Ancak ışık olmayınca herhangi bir şey görünmüyor.

OYUNDAN DAHA ÇOK MİTOLOJİK BİR HİKAYE

Shadow of the Colossus'un devleri mistik bir amaca hizmet ediyorlar. Oyunun dünyasında devler dışında başka bir düşman yok. Çevrede ise balıklar ve kuşlar dışında başka bir canlı bulunmuyor. Eğer yakalayabilirseniz, kuşlara veya balıklara belirli bir süre tutunabilme imkanınız da var. Kocaman ıssız topraklarda Warder ve atı Agro, devlerin peşinde koşturuyor. Shadow of the Colossus, mistik bir dünyaya sahip. Aslında mitolojik bir dünya. Shadow of the Colossus da bir oyundan daha çok mitolojik bir hikaye. Ueda'nın çoğu oyununda olduğu gibi karakterin özelliklerini, geçmişini, hikayenin tarihçesini ortaya çıkarmak oyuncuya bırakılmış. Bu tür keşifler ve hayran teorileri için bolca ince detay var.

Oyunun yeniden uyarlanmış hali Bluepoint Games tarafından PS2'deki orjinal oyunun kodlarına dayanarak sıfırdan geliştirildi. Grafikler gerçekten çok güzel. Özellikle de devlerin modellemeleri harika yapılmış. Görsel detaylar kendini belli ediyor. Grafikler mitolojik dünyayı harika yansıtıyor. Müziklere gelecek olursak, oldukça başarılılar. Devlerle çarpışırken ve son darbeyi vurduğunuzda çalan parçalar muhteşem. Müzikler ve efektler Shadow of the Colossus'un atmosferini tamamlıyor.

EKSİLERİ YOK MU? TABİİ Kİ VAR

Shadow of the Colossus'un eksileri de var. Kontroller ve kamera sorun çıkartabiliyor. Oyunu oynarken kamera yüzüne iki devde Wander'ın canı boşuna azaldı ve öldü. Bununla birlikte Agro'nun da kontrolü zor olabiliyor. Agro istediğiniz yöne gitmeyebiliyor, bazen bir kayalığa veya duvara da takılabilir. Bununla birlikte bir keresinde de oyun dondu.

Yaklaşık 10 saat kadar oynanış süresi sunan yapımda, çevreyi gezmekten ve fotoğraf modundan dolayı süreyi uzatabilirsiniz. Yapımın dünyasında etkileyici birçok mekan var ve fotoğraf modunu kullanarak, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Oyunu oynadığımız zaman fotoğraf modunu sıklıkla kullandık.

Sonuca gelecek olursak, Shadow of the Colossus gerçekten güzel bir oyun. Üzerinden geçen bunca yıla rağmen duysasal bir oyun deneyimi sunuyor. Yine de Shadow of the Colossus'un tüm oyunculara hitap etmediğini de belirtelim.

Artılar

+Mitolojik bir hikaye ve dünya

+Grafikler ve müzikler

+Türkçe altyazı desteği

+Detaylı fotoğraf modu

Eksiler

-Kamera ve kontroller sorun çıkartabiliyor