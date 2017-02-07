ASUS Turbo GeForce GTX 1070 - Doom Edition inceleme

ASUS Turbo GeForce GTX 1070, an itibarıyla en güçlü ekran kartlarından bir tanesi. 16nm FinFET teknolojisiyle üretilen ve Pascal mimarisine sahip olan kart, yalnızca üst seviye video oyun deneyimi değil, aynı zamanda VR - sanal gerçeklik deneyimi için de size fırsatlar sunuyor.

Kullandığımız kartın "normalde" sade bir tasarımı var. Ön tarafında çift bilyeli bir fana yer veriliyor, ki bu fanın sessiz bir şekilde, 4 kat daha uzun ömürlü çalıştığı bildiriliyor. Testlerimiz boyunca da kartın yük altındayken bile fazla ısınmadığına ve sessiz çalıştığına tanık olduk.

Bize gelen kart, modlanmış bir "custom" modeldi. Nvidia Türkiye'den İdil Şahin ve Asus Türkiye'den Zülfü Topçu'nun çalışmaları sonucu hazırlanan bir "Doom Edition." Dünyada yalnızca bir tane var ve dolayısıyla bu tasarımıyla onu piyasada bulmak mümkün değil. Kartın üst tarafında da özelleştirilebilir ışık desteğiyle birlikte Asus logosu dikkat çekiyor.

Video penceresini göremiyorsanız tıklayın.

Gelelim GTX 1070'in arka tarafına, yani bağlantı noktalarına...

Bu kartta bir tane DVI, 2 tane HDMI (2.0) ve 2 tane Display Port bağlantı noktası bulunuyor. 2 tane HDMI olmasıyla özellikle sanal gerçeklik deneyimlerinde hem gözlük hem de ekrana aynı anda görüntü verilerek oyunculara daha zevkli anlar yaşatması hedefleniyor.

Kart, kasanızda pek fazla yer kaplamıyor. 8 pinlik güç bağlantı noktası üst tarafta konumlandırılmış. 600W değerindeki bir güç kaynağıyla bu kartı sisteminizde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

GeForce GTX 1070 Turbo - Doom Edition grafik kartını kullandığımız sistemimiz:

Intel Core i7 6700 işlemci

Microsoft Windows 7 (64bit) işletim sistemi

16GB DDR4 HyperX RAM

Nvidia GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 ekran kartı

Samsung 120GB 850 EVO SATA 3.0 SSD + 2TB WD sabit disk

Asus Z170 Pro Gaming anakart

Doom 3 çıktığı zaman kullandığım sistemim ise şöyleydi:

Intel Pentium III 800MHz işlemci

Microsoft Windows XP işletim sistemi

128MB SD RAM

Nvidia GeForce MX440 ekran kartı

Yaklaşık 20GB sabit disk

Görüldüğü gibi arada çok ciddi bir fark var. Kendi adıma konuşmam gerekirse, bu kez yeni bir Doom oyununu çıkar çıkmaz en düşük görsel detaylarla ve 10-15 FPS değerinde değil, en yüksek detaylarda, yüksek FPS değerleriyle oynayabildim.

Ve oyun zamanı, yani Doom zamanı

Tabii ki başlangıcı Doom ile yaptık. Tüm ayarlar ultrada, Vsync özelliği de açıkken yoğun çatışma anlarında dahi oyunun 60 FPS'de akıcı bir şekilde çalıştığına tanıklık ettik. Vsync özelliğini kapattığımızda, oyunun FHD ultra ayarlarda 140-150 FPS arasında akıcı bir performans sunduğunu gördük. Vsync kapalı ve High ayarlarda ise FPS değeri 170-190 civarlarında geziyor, yoğunluğun olmadığı anlarda 200 FPS'e kadar ulaşıyor.

Bir diğer denediğimiz oyun, Battlefield 1'di. Tüm ayarlar FHD ultra seviyedeyken genelde 60 FPS, yoğun çatışmalarda da ara ara 35 FPS'e kadar düştüğüne tanıklık ettik. Tabii Vsync seçeneğini kapatınca onda da dikkat çekici bir performans yükselişi gördük.

Gelelim Resident Evil 7'ye. Oyun genellikle kapalı mekanlarda geçiyor ve diğer oyunlara kıyasla daha hantal, düşman sayısı da az. Bu tip unsurlar, sistem üzerindeki yükün de daha az olması demek. Tüm ayarlar en üst düzey ve FHD çözünürlükte Resident Evil 7'yi 60 FPS olarak oynayabildik.

GTA 5 ise, bu oyunlar arasında belki de sistemleri en çok zorlayan oyun. Zira çok detaylı ve devasa bir haritaya sahip. FHD çözünürlükte, birçok ayarı en yükseğe çekerken harita detaylarında ve Vsync gibi seçeneklerde kısıtlamalara giderek 85-90 FPS'yi gördük. Haritada yoğunluk arttığında ise, 65-70 FPS seviyesinde bir performans gözlemledik. Kısacası GTA 5 için de GTX 1070'in yeterli bir kart olduğunu söylemek mümkün.

Kısaca Benchmark sonuçlarını da paylaşalım:

3D Mark 11 Advanced Edition

720p Performans testi puanı: 18372

1080p Extreme testi puanı: 7974

3D Mark Advanced Edition

Yüksek performans PC testi puanı: 14438

Fire Strike Extreme - Overclock'lu sistem test puanı: 7679

Nvidia denildiğinde yalnızca donanımsal tarafı değil, yazılımsal tarafı da düşünmek gerekli

Nvidia'nın güncel sürücü desteği, oyunlara özel olarak optimize edilmiş şekilde hazırlanan profil dosyaları ve birçok oyun aracı, oyunseverler için önemli. Örneğin, isterseniz oyun esnasında ekran görüntüsü alın, isterseniz yüksek çözünürlüklü video kaydı gerçekleştirin, isterseniz de FHD çözünürlüklü yayın yaparak oyun deneyiminizi arkadaşlarınızla paylaşın. GeForce Experience ile tanıştıysanız zaten aşinasınızdır. Henüz tanışmadıysanız, mutlaka göz atmalısınız.

Son sözlere gelecek olursak:

Şüphesiz Nvidia GTX1080, şu an birçok oyuncunun hayallerini süslüyor, fakat kartın fiyatı birçok oyuncu için erişilmesi güç bir noktada. GTX 1070 Turbo ise, sunduğu yüksek performansın yanında GTX 1080'e göre daha uygun bir fiyatla geliyor. Haliyle GTX 1080'den daha performanslı değil, ama GTX 1070 Turbo ile de günümüz oyunlarını yüksek seviye detaylarda oynamak mümkün.

GTX 1070 Turbo, ülkemizde en uygun olarak 2100 lira civarı fiyatlarda bulunabiliyor.

Ve tabii ki...

Bu özel Doom tasarımlı kartın ortaya çıkması için uğraş veren İdil Şahin ve Zülfü Topçu'ya, Nvidia Türkiye ve Asus Türkiye ekiplerine teşekkür ediyoruz.



