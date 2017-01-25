LG V20 inceleme

LG'nin son yıllarda üst seviye telefonlarında gerek teknik gerekse de tasarımsal anlamda radikal seçimler yaptığı bir gerçek. V10 modeli de bu grupta yer alıyordu. Özellikle sağlam tasarımı, çift ekranı ve kamera sistemiyle dikkatleri üzerine çeken telefon, 2015 yılında raflarda yerini almıştı. Şimdi ise V20'ye merhaba diyoruz. Birçok şey aynı, ama birçok şey de değişmiş durumda.

Tasarım

Tasarımsal anlamda en ciddi farklılıklar, arka tarafta gözleniyor. V10'da sağlam ve tırtıklı yapıda bir tasarım malzemesine yer verilmişti. Ayrıca çerçeve tarafında da dünyanın en sağlam metal malzemelerinden yararlanıldığı bildirilmişti. V20 ise, daha soft yapıda denebilir. Arka tarafta çıkarılabilir ve avuçta terlemelere, dolayısıyla da kaymalara müsait bir pürüzsüz metal kapak yer alıyor. Tabii arka tarafta dual kamera ve parmak izi okuyucu sensör de dikkatlerden kaçmıyor. Ön tarafa baktığımızda ise, ekran çerçeve oranında iyileştirmelerin olduğunu, ekranın biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz.

Tabii 5.7 inç ekran ve ince çerçeveden söz edince, bunu bir phablet olarak da nitelendirebiliriz. Haliyle ürünü 4.7 ve 5 inç ekranlı telefonlara kıyasla tek elde kullanmak daha zor. Köşelerden oval tasarımlı olduğu için batma hissi uyandırmıyor, ama arkası pürüzsüz tasarlandığı için bir süre sonra terlemelere ve bu sebeple de düşmelere yol açabilir. Özellikle toplu taşımada kullanırken dikkatli olmanızı öneririz.

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Ekran(lar)

Gorilla Glass 4 destekli 5.7 inç değerdeki IPS LCD ekran, 1440x2560 çözünürlük sunuyor. Bir de üst tarafta konumlandırılan ikincil ekran var. Aslında V10 ile V20 arasında ekranlar konusunda radikal farklılıklar olduğunu söylemek güç. Ama haliyle çok kaliteli bir görüntü sunabildiğini, parlaklık seviyesinin oldukça yeterli, dokunuşlara verdiği tepkilerin de gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Telefon uyku modunda, yani ana ekran kapalıyken, üst kısımdaki ikinci ekranla daha fazla ilgilenebilir, mesaj bildirimleri, müzikler, bağlantılar ve ışık gibi unsurlara göz atabilirsiniz. Sadece saat ve tarih gibi bilgileri öğrenmek için bile telefonu sıklıkla uyku modundan çıkarıyoruz ve bu da ciddi pil kaybı demek oluyor. Ama ikinci ekran sayesinde büyük ekrana çoğu kez ihtiyacımız olmuyor ve bu da bir nevi pil tasarrufu anlamına geliyor.

Snapdragon 820

Telefonda Qualcomm'un Snapdragon 820 işlemcisi ve Adreno 530 GPU'su yer alıyor. 64GB dahili belleği ve microSD desteği bulunan telefon, 4GB RAM değerine sahip. Cihazda önce Modern Combat 4'ü, daha sonra da Asphalt 8'i oynadık. Gördüklerimiz ve işittiklerimizden memnun kaldığımızı söylemeliyiz. Oldukça performanslıydılar. Ciddi bir ısınma seviyesiyle de karşılaşmadık. LG V20, AnTuTu'da 110356 puan alırken, Geekbench 4'te de tek çekirdekte 1582, çift çekirdekte 3665 puanı gördü. Gayet performanslı bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Android 7.0 Nougat

LG V20, Android 7.0 Nougat ile geliyor. Güncel yazılım kullanmaktan hoşlanan teknolojiseverler için iyi bir haber bu. Ayrıca, LG'nin arayüzü, kısayollar, bildirimler menüsü gibi detayları da gayet sade, gayet basit. Daha önce bir LG telefon kullanmamış olsanız dahi telefona alışmanız uzun sürmeyecektir.

Kameralar

Telefonun arka tarafında biri 16, diğeri de 8MP olmak üzere çift kameralı sistem yer alıyor. İster normal, isterseniz de geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Panoramik çekim, 1080p 60FPS, 4K ve HDR da dahil birçok çekim özelliğine sahibiz. Kamera, özellikle gün ışığında oldukça hızlı ve net çekimler yapabiliyor. Tabii düşük ışıklı ortamlarda performans kayıpları yaşanıyor. Yine de yüzünüzü asacak kadar değil.

Ön tarafta da 5.1MP değerde kamera var ve bu kamerayla da normal ve geniş açılı fotoğraflar çekebilirsiniz. Birçok çekim seçeneğiyle birlikte tabii. Kısacası kameralar tarafında da LG V20'nin sınıfı geçtiğini belirtelim.

Ses performansı

LG, cihazın ses tarafında da ciddi çalışmalar yapmış. Yüksek çözünürlüklü olarak, çok temiz sesler almanız mümkün. Daha önce dinlediğiniz bir rock parçasını, bir de V20 ile dinlemeyi deneyin. Aradaki farkı göreceksiniz. Tabii ki LG, bir de V20'nin yanında gelişmiş bir kulak içi kulaklık hediye ediyor.

Yıllardır mobil telefonlarda ses tarafında HTC'nin ciddi bir üstünlüğü vardı, bu hala da böyle. Ama son dönemde birçok firmadan ciddi adımlar geliyor ve LG de V20 ile kulakları okşuyor.

Pil performansı

LG'nin savunduğu konular arasında, "çıkarılabilir pil" unsuru da var. Dolayısıyla V20'de de 3200mAh pil var ve çıkarılabiliyor. Telefon, tek şarj ile iki günü rahatlıkla görmenize imkan sunuyor. Tabii ki özellikle büyük ekranın nimetlerinden faydalanma adına kendinizi video izlemeye ve oyunlara kaptırırsanız işler değişir. Unutmadan, telefonda Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi de mevcut.

Son sözlere gelecek olursak

LG V20, an itibarıyla en güncel ve performanslı Android telefonlardan bir tanesi. Özellikle arka tarafta yer verilen dual kamera sistemi ve ses kalitesiyle beni ciddi anlamda cezbetti. Tabii yüksek performansı ve ekranlarının kalitesine de diyecek yok. Tasarım tarafında sanki V10'un biraz gerisinde kalmış diyebiliriz. Özellikle arka taraftaki metal tasarım, bir süre sonra terlemelere bağlı olarak düşmelere yol açabilir. Dikkatli kullanmakta fayda var.

LG V20, ülkemizde hediyeleriyle birlikte 2999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.