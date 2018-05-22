KAAN N2 metal yekpare kasaya sahip. Telefon görünüş olarak oldukça şık. Bize incelemeye gelen siyah modelini tasarım olarak beğendik. Hafif bir cihaz, bununla birlikte telefonun arkası biraz parmak izi tutabiliyor. Siyah renkli test telefonunda da böyle olduğunu gördük.

Telefonun sağ tarafında ses ve güç düğmeleri var. Tuşların konumlandırılmaları iyi. Sol tarafta sim kart çekmesi bulunuyor. Cihazın üstünde kulaklık girişi, altında hoparlör ızgaraları ve USB portu var. KAAN N2'nin arka tarafında yatay olarak konumlandırılmış çift kamera yer alıyor. Kameranın hemen yanında çift tonlu flaş var. Arkada yer alan parmak izi tarayıcısının kullanımı da rahat, bununla birlikte hızlı çalışıyor.

KAAN N2 ele oturuyor ve kenar kısımları avuç içini rahatsız etmiyor.

EKRAN, SİSTEM ÇİPİ VE DİĞER TEKNİK KISIMLAR NASIL?

KAAN N2'de 1440x720 çözünürlüğünde IPS LCD ekran var. Keşke çözünürlük Full HD olsaymış. Ekran 2.5D kavisli hatlara sahip. Ekran/gövde oranı %83. Kenar kısımları ince olan ekran genel olarak iyi bir görsellik sunuyor. Kontrast, renkler bakımından segmenti için yeterli. Güneşli havalarda ise ekranın parlaklığını biraz daha açmak gerekiyor. N2'de resim modunu standart, canlı ve kişisel olarak ayarlama imkanı var. Yine de telefonu kullanırken ekranda çok çok hafif yansımalara denk geldiğimizi de belirtelim.

Telefonda MediaTek'in MT6750T sistem çipi yer alıyor ki, MediaTek'in ismini başka markaların modellerinde de sıklıkla görüyoruz. Genel olarak başarılı işlere imza atıyorlar. KAAN N2'ye geri dönecek olursak MT6750T, 8 çekirdekli ve 1.5 GHz'de çalışan bir yonga. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Eğer saklama birimi yeterli olmazsa, 128 GB'a kadar SD kart desteği de bulunuyor.

Cihaz günlük kullanım bakımından yeterli performansa sahip. İnternette dolaşmak, WhatsApp'ta mesajlaşmak, video izlemek, müzik dinlemek, sosyal medyaya bakmak gibi klasik işler için ideal. 2 boyutlu grafikli oyunlarda KAAN N2'nin performansı düşmüyor, yine de detaylı grafiklere sahip yapımlarda işin rengi değişiyor. Iron Blade: Monster Hunter, Modern Combat gibi birkaç oyunu denedik. FPS düşüşleri gerçekleşti ve performansta yavaşlamalar oldu.

Tabii ki klasik benchmark testleri de yaptık. KAAN N2 AnTuTu'dan 56085 puan, Geekbench'te ise tek çekirdekten 610, çoklu çekirdekte de 2632 puan almayı başardı.

Artılar

+Şık tasarım

+Günlük kullanım için ideal performans

+Parmak izi tarayıcısı hızlı

+Kutu içeriği

Eksiler

-Ekran çözünürlüğü Full HD olabilirmiş

-Telefonun kutudan Android Oreo yüklü olarak çıkmasını tercih ederdik