148.2 x 72.5 x 8.4 mm143 gr5.2 inç IPS LCD 1280 x 720 çözünürlükMediaTek MT6753 (8 çekirdekli ve 1.3 GHz'de çalışıyor)3 GB RAM32 GB (microSD kart desteği var)13 MP ana kamera, 5 MP ön kamera3000 mAh4.5G LTE, Bluetooth 4.0, 802.11 a/b/g/n WiFi,GPS, A-GPS, GLONASS, micro USBVar1099 TLSuya ve toza dayanıklı değil

Meizu bir süre önce Türkiye pazarına giriş yaptı ve M5s cihazını biraz geç olsa da satışa sundu. Telefona gelecek olursak, M5s metal gövdeye sahip ve tasarım olarak iPhone 6/6s hatırlatıyor. Arkadan ise HTC'nin temel tasarım diline benzettik. Genel olarak hoş görünüyor. Elin ve parmakların içini rahatsız etmiyor. Tutuş hissiyatı gayet rahat.

Cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri, solunda sim kart çekmecesi, üstünde kulaklık girişi, altında hoparlör ızgaraları (Sağdaki mikrofon, soldaki hoparlör) ve micro USB portu var. Tuşlar iyi yere konumlandırılmış. Ses veya güç tuşuna basmak için parmağınızı iyice kıvırmanıza gerek kalmıyor.

Şunu da belirtelim, telefonun kutusundan kulaklık çıkmadı. Hızlı şarj cihazı ve USB kablosu var. Kulaklığın olmaması eksiklik olmuş.

Artılar

+Günlük kullanım için ideal

+Çoklu işleve sahip olan mTouch

+Metal kasa

Eksiler

-Kutudan kulaklık çıkmıyor

-Pil ömrü beklenenin altında