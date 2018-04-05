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MEİZU M5S
5 Nisan 2018, Perşembe Güncelleme : 17:35:33

İsmini sıklıkla duyduğumuz Çinli şirket bir süre önce Türkiye pazarına resmen girmişti. modeli konuğumuz oldu. Cüzdan dostu bir telefon olan Meizu M5s'in performansını değerlendirdik. Nasıl olduğuna gelin birlikte bakalım.

ÖZELLİKLER
Boyut: 148.2 x 72.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 143 gr
Ekran: 5.2 inç IPS LCD 1280 x 720 çözünürlük
Çipset: MediaTek MT6753 (8 çekirdekli ve 1.3 GHz'de çalışıyor)
RAM: 3 GB RAM
Hafıza: 32 GB (microSD kart desteği var)
Kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ön kamera
Pil: 3000 mAh 
Bağlantılar: 4.5G LTE, Bluetooth 4.0, 802.11 a/b/g/n WiFi, 
GPS, A-GPS, GLONASS, micro USB
Parmak izi okuyucu: Var
Fiyat: 1099 TL
Suya ve toza dayanıklı değil

bir süre önce Türkiye pazarına giriş yaptı ve M5s cihazını biraz geç olsa da satışa sundu. Telefona gelecek olursak, M5s metal gövdeye sahip ve tasarım olarak /6s hatırlatıyor. Arkadan ise HTC'nin temel tasarım diline benzettik. Genel olarak hoş görünüyor. Elin ve parmakların içini rahatsız etmiyor. Tutuş hissiyatı gayet rahat.

Cihazın sağ tarafında güç ve ses düğmeleri, solunda sim kart çekmecesi, üstünde kulaklık girişi, altında hoparlör ızgaraları (Sağdaki mikrofon, soldaki hoparlör) ve micro USB portu var. Tuşlar iyi yere konumlandırılmış. Ses veya güç tuşuna basmak için parmağınızı iyice kıvırmanıza gerek kalmıyor.

Şunu da belirtelim, telefonun kutusundan kulaklık çıkmadı. Hızlı şarj cihazı ve USB kablosu var. Kulaklığın olmaması eksiklik olmuş.

ETİKETLER:
DEĞERLENDİRME

Artılar

+Günlük kullanım için ideal
+Çoklu işleve sahip olan mTouch
+Metal kasa

Eksiler

-Kutudan kulaklık çıkmıyor
-Pil ömrü beklenenin altında 

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