General Mobile GM 8 plastik yekpare kasaya sahip. Plastik malzeme kullanılmasına rağmen premium görüntü sunuyor. Hatta telefonu kullandığım süre boyunca, GM 8'i gören arkadaşlarım cihazın alüminyum olduğunu sandı ve genel olarak görünüşü, tasarımını beğendiler. Köşeleri oval olan GM 8 oldukça hafif. Cebe sığıyor ve ağırlık yapmıyor. Arka kısmın kenarları da eğimli yapılmış, böylece ele oturuyor ve avuç içini de rahatsız etmiyor. Elden kaymıyor.

GM 8'in ekran çerçeveleri önceki modellere göre daha ince. Bu açıdan iyi olmuş. Telefonun sağ tarafında güç düğmesi, solunda ses kontrol ve sim/microSD kart çekmecesi var. Üstünde kulaklık girişi, alt tarafında hoparlör ızgaraları ve USB portu var. Parmak izi okuyucu ise çıkıntılı arka kameranın altına konumlandırılmış. Parmak izi tarayıcıların arkada olması geleneksel bir durum hale geldi. Tarayıcı hızlı şekilde parmak izini kaydediyor ve performansı da yüksek. Gayet hızlı çalışıyor. GM 8'in düğmeleri yumuşak, parmağınıza acı çektirmiyorlar. Konumlandırılmaları iyi yapılmış. Düğmelerde boşluk yok.

General Mobile GM 8'in genel olarak tasarımını beğendim, ama diğer hoşuma giden kısmı kutusu oldu. Telefon plastik kaliteli bir kutuyla paketlenmiş. Kutuda şeffaf bir kılıf da var. Bu yüzden telefonu satın alırsanız, ayrıca kılıf almanıza gerek yok. Kulaklık da üstünde Dolby Audio yazan plastik kutucuk içinde bulunuyor. Kulaklık aslında Dolby Audio imzalı.

Artılar

+Başarılı tasarım

+Günlük kullanımda performanslı

+Android One olduğu için güncellemeleri alıyor

+Fiyatı uygun

Eksiler

-Kamerası biraz geç odaklanıyor

-Ekran çözünürlüğü daha yüksek olabilirmiş