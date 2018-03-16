Samsung kısa bir süre önce yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini tanıtmıştı. Bu telefonların Türkiye pazarında satışa sunulmasının arifesinde firma orta-üst seviyede konumlandırılan Galaxy A8+ modelini ülkemizde satışa sundu. Çift ön kamerasıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan akıllı telefon hemen sitemizin inceleme konuğu oldu.

Samsung, geçen yıl da hatırlanacağı üzere A serisi için A3, A5 ve A7 olmak üzere üç farklı model piyasaya sürmüştü. Genel olarak da bu seri gayet beğenildi. Bununla birlikte, bu yıl sadece A8 ve A8 + 'yı bırakarak bir şeyler sarsmaya karar verdi.

Bu yılki A serisinin üyeleri A8 ve A8+ ise orta üst seviyenin sınırlarını zorluyor. Çünkü son dönemde bu kategoride Xiaomi ve diğer Çinli firmalar agresif fiyat politikalarıyla orta-üst seviye telefon kategorisini bir hayli karıştırmıştı. Samsung ise A8+ ile birlikte, çift ön kameranın da verdiği güçle fiyat ve performansı amiral gemisi seviyesine biraz daha yaklaştırıyor.

Peki Galaxy A8+ genel anlamda nasıl bir cihaz? Tasarımı, kamerası, pil performansı ve genel işlemci performansı nasıl? İşte detaylar.

Tasarım

Premium görünüme sahip olan Galaxy A8 + Samsung'un cam ve metal tasarım dilini devam ettiriyor. Buna yakın tasarımları Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modellerinde de görmüştük. Arka taraftaki cam, S8'den biraz farklı hissediyor, bu da A8+'ın elden kaymasını engelliyor. Ama çoğu cam telefon gibi, bu telefon da çok iz tutuyor. Özellikle arka taraftaki parmak izi taramaları yaparken, parmak izleri cam üzerinde bir hayli fazla iz tutuyor.

Bunların dışında A8+'ın tasarımı oldukça sağlam. Tabii ki cam tasarım, yere düştüğünde çatlama ve kırılmalara meyilli ancak ergonomik tasarımıyla ele tam oturuyor ve bir kaza olmadıkça elden düşme ve kaymaya imkan vermeyecek gibi görünüyor.

Bu arada Samsung, bu telefonda dikdörtgen parmak izi sensörünü kameranın yanından hemen alt tarafında taşımış. Bu tercihin geçen yılki Galaxy S8'lere göre daha iyi olduğunu söyleyelim. Çünkü daha kolay ulaşılabiliyor.

Galaxy A8 + ayrıca, su ve toz direnci sunan IP68 sertifikasına sahip ve USB Type-C şarj bağlantı noktasının hemen sağında 3,5 mm kulaklık girişine yer vermiş.

Bu arada cihazın güç düğmesi sağ taraftaki hoparlör ızgarası ile birlikte sağda iken, ikili SIM girişi ve ses düğmeleri ise sol tarafta bulunuyor. Samsung'un üst seviye telefonlarında yer vermeye başladığı Bixby düğmesi ise bu cihazda yok.

Artıları

+Başarılı tasarım

+İddialı ön kamera

+Parlak, canlı ekran

Eksileri

-Fiyatı biraz yüksek

-Arka kamerası daha iyi olabilir

-Android 7.1.1 ile geliyor