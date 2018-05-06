Muhtemelen fark ettiğiniz gibi Microsoft, büyük Windows 10 Nisan 2018 güncellemesini yayınladı; ancak bazı Alienware dizüstü bilgisayarların güncellemeyi yüklemesi engellendi. Sorunla ilgili haberler internet üzerinde yayılmaya başladı ve Microsoft, bazı Alienware modelleri için güncellemenin engellendiğini doğruladı. Güncellemenin engellendiği bilgisayarlar: Alienware 13 R3, Alienware 15 R3, Alienware 15 R4, Alienware 17 R4 ve Alienware 17 R5 dizüstü bilgisayarlar.

Bu makinelerin sahipleri, güncellemeyi yüklemeye çalıştıklarında şu iletiyi alıyorlar: "Bazı uygulamaların kaldırılması gerekiyor. Bu programların, yükseltme ile uyumlu olmadıkları için kaldırılması gerekir: Ekrana bağlı ayrı bir GPU'lu hibrit dizüstü bilgisayarlar. "

Bu biraz belirsiz ve yardımcı olmayan bir mesaj, ancak Microsoft'un destek forumunda bir moderatör, Microsoft'un bu dizüstü bilgisayarlardaki yüklemeyi "bu dizüstü bilgisayarların, pil tasarrufu modundan çıktıktan sonra siyah ekran göstermesine neden olabilecek bilinen bir uyumsuzluk" nedeniyle engellediğini açıkladı.

Sevindirici haberse Microsoft'un şu anda Windows Update aracılığıyla teslim edilecek bir düzeltme üzerinde çalışıyor olması. Uygulandıktan sonra, bu dizüstü bilgisayarlar Nisan 2018 güncellemesini normal şekilde yükleyebilecekler.