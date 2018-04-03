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tekrar 'ye geçildi

WİNDOWS 10 TEKRAR WİNDOWS 7'YE GEÇİLDİ
3 Nisan 2018, Salı Güncelleme : 15:30:28

'un yeni nesil işletim sistemi , kullanım oranında 'ye tekrar geçildi.

, kullanıcılarının aydan aya arttığını dile getiriyor. Şirket tarafından açıklanan verilere göre, şu an için dünya genelinde Windows 10 kullananların sayısı 700 milyonu geçti. Bununla birlikte araştırma şirketleri Microsoft'la aynı görüşte değil.

NetMarketShare tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 10, Şubat-Mart dönemi içerisinde kayıp yaşadı ve aylardır devam eden artış trendini 'ye kaptırdı. Şirket tarafından açıklanan verilere göre, Windows 7 kullananların sayısı Şubat-Mart dönemi içerisinde %41,69'dan %43,44'e yükseldi.

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Aynı süre içerisinde, Windows 10 kullanıcıların sayısı ise %34,62'den %33,83'e düştü. Bu rakamlar, Windows 7'nin %1,75'lik bir artış sağlarken, Windows 10'un ise %0,79'luk düşüş yaşadığını gösteriyor.

Habertürk'e göre eğer NetMarketShare isimli firmanın ulaştığı bu sonuçlar doğruysa, Microsoft'un 2020 yılında Windows 7'yi tamamen sonlandırma hedeflerini de ertelemesi gerekecektir.

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