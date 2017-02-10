Nvidia da Android 7.0 Nougat dedi

Nvidia, özellikle oyunseverlerin yakından tanıdığı bir marka. Firmanın son yıllarda mobil pazara yönelik akıllı ürünleri de var ve bunlar da "oyun" önceliği taşıyor.

İşte bu ürünlerden olan Shield Tablet K1, Google Android 7.0 Nougat işletim sistemi güncellemesine geçiş yaptı.

Tablet, aslında Android 5.0 işletim sistemiyle 2015 yılında satışa sunulmuştu. Çıkalı yaklaşık 2 yıl oldu ve şimdi de 7.0'a terfi etti. Bu tabii ki kullanıcıları memnun eden bir gelişme.

Böylece tablete iki uygulamayı aynı anda yan yana çalıştırabilen split screen (bölünmüş ekran) özelliği, Nvidia arayüzü ve uygulamalarında yeni düzenlemeler ve bildirimler ekranında düzenlemeler geliyor.

Shield Tablet K1'de Tegra K1 işlemci, 8 inç FHD ekran, 2GB RAM, 5200mAh pil ve artırılabilir depolama gibi özellikler bulunuyor.