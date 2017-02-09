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Az veri tüketen Lite'ın kullanıcı kitlesi artıyor

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 10:35 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 10:40
Etiketler:
facebook Facebook Lite android
Az veri tüketen Facebook Lite'ın kullanıcı kitlesi artıyor

Belki siz de yerine 'ı denemelisiniz?

Mahmut Saral

Gelişmekte olan bölgelere yönelik hazırlanan ve normal sürümüne göre daha kısıtlı özellikler sunup, dolayısıyla da daha az kaynak tüketen Facebook Lite uygulamasının kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz mart ayında 100 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan lite, son rakamlara göre 200 milyonu geride bıraktı. 200 milyondan fazla kişi, her ay kullanıyor.

Facebook Lite, genellikle giriş ve orta seviye Android telefonlarda kullanılan bir uygulama. İlgili Google Play Store sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.

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