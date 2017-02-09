Az veri tüketen Facebook Lite'ın kullanıcı kitlesi artıyor

Gelişmekte olan bölgelere yönelik hazırlanan ve normal sürümüne göre daha kısıtlı özellikler sunup, dolayısıyla da daha az kaynak tüketen Facebook Lite uygulamasının kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz mart ayında 100 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Facebook lite, son rakamlara göre 200 milyonu geride bıraktı. 200 milyondan fazla kişi, her ay Facebook Lite kullanıyor.

Facebook Lite, genellikle giriş ve orta seviye Android telefonlarda kullanılan bir uygulama. İlgili Google Play Store sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.