Samsung güvenlik güncellemesi yayınlandı

Hasan Uğur Nayır

Samsung, Galaxy J7 Prime için yeni bir güncelleme yayınladı. G610FDDU1AQA2 sürüm adıyla gelen bu yazılım paketi, temelde Android'in şubat ayı güvenlik güncellemesi.

Maalesef güncellemenin içerdiği diğer değişiklikler hakkında herhangi bir açıklama, doğrulama yok. Ancak bazı internet topluluklarında bir takım performans iyileştirmesi olduğundan bahsedilmiş.

Eğer Galaxy J7 Prime kullanıyorsanız, güncellemenin telefonunuza gelmesi biraz zaman alabilir. Genellikle OTA yoluyla böyle oluyor. Arada cihazınızın Ayarlar>Telefon hakkında kısmından güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.