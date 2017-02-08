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güncellemesi yayınlandı

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 10:19
Etiketler:
samsung Galaxy J7 Prime Galaxy J7 android güvenlik
Samsung güvenlik güncellemesi yayınlandı

Performans değişikliği var mı?

Hasan Uğur Nayır

, Galaxy J7 Prime için yeni bir güncelleme yayınladı. G610FDDU1AQA2 sürüm adıyla gelen bu yazılım paketi, temelde 'in şubat ayı güncellemesi.

Maalesef güncellemenin içerdiği diğer değişiklikler hakkında herhangi bir açıklama, doğrulama yok. Ancak bazı internet topluluklarında bir takım performans iyileştirmesi olduğundan bahsedilmiş.

Eğer Galaxy J7 Prime kullanıyorsanız, güncellemenin telefonunuza gelmesi biraz zaman alabilir. Genellikle OTA yoluyla böyle oluyor. Arada cihazınızın Ayarlar>Telefon hakkında kısmından güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.
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