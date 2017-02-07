iOS 10.3'te sadece AirPods bulma özelliği yok. Dosya sistemini sil baştan değiştiriyor!

Hasan Uğur Nayır

Apple geçen sene WWDC etkinliğinde, 2017'de yeni, modern bir dosya sistemi çıkaracağını duyurmuştu. macOS Sierra ve iOS yenilikleri arasında dosya sistemi haberi biraz geri planda kaldı, ancak bu bahsettiğimiz modern sistem oldukça önemli. APFS (Apple File System) olarak adlandırılan bu sistem, depolama alanının desteğini artırmak, şifreleme ve veri bütünlüğünü korumak üzere tasarlandı. Tam sürümü çıktığında ise yaklaşık 12 yıllık eski HFS+ dosya sisteminin yerini alacak.

APFS'nin beta sürümü, geliştiricilerin denemesi için macOS Sierra'ya dahil edildi, ancak kasıtlı olarak bazı öneli noktalarda sınırlı bırakıldı. Bir ön yükleme sürücüsü olarak kullanılmadı. Fusion Sürücüleri'ni desteklemedi. Mesela şu aşamada Time Machine ile APFS birimlerini yedekleyemezsiniz. Açıkçası ben bu seneki WWDC'ye kadar nihai APFS'yi beklemiyordum, anlaşılan Apple dosya sistemi değişikliğini daha erken tarihe aldı. iOS 10.3 beta sürüm notlarına göre, 10.3'e güncellenen cihazlar otomatik olarak kendi HFS+ dosyal sistemlerini APFS'ye dönüştürüyor.

Sürüm notlarına yazan açıklama şu şekilde:

"iOS 10.3'e güncelleme yaptığınızda, iOS cihazınızın dosya sistemi de APFS'ye güncellenecektir. Bu değişiklik cihazınızdaki mevcut verileri korur. Bununla birlikte herhangi bir yazılım güncellemesinde olduğu gibi, güncellemeden önce cihazınızın yedeklerini almanız önerilir."

Apple, tüm Mac'ler, iPhone'lar, iPad'ler, iPod'lar, Apple TV'ler ve Apple Watch'lar dahil olmak üzere halihazırda tüm aygıtlara yeni dosya sistemini yüklemeyi amaçlıyor. iOS 10.3 ise bu dönüşümün, değişikliğin ne kadar güvenilir olacağı konusunda erken bilgiler verecek en önemli kaynaklardan biri olacak.

Bir şeylerin ters gitmesi durumunda, etkilenecek olan iOS kullanıcılarının sayısı Mac kullanıcılarından daha fazla. Ancak iOS, kullanıcıların dosya sistemine veya cihazların bölüm planlamasına direkt olarak erişim imkanı sağlamıyor. Bu nedenle makul derecede güvenli, kontrollü bir ortam var. Mac'ler daha geniş çeşitlilikte bölümleme ve dosya sistemi kurumlarına sahip olabilirler, bu durum işin bozulmasını sağlayan imkanlar ortaya çıkartabiliyor. macOS 10.12.4 sürüm notlarında herhangi bir sürücünün APFS'ye dönüştürüleceğine dair bir öneri verilmemiş. İşletim sisteminin bir sonraki ana sürümünü beklememiz gerekebilir.

Bu konuda yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.