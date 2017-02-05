Nefret ettiğiniz şeyler aracılığıyla yeni bir sevgiliniz olabilir

Şimdiye kadar birçok tanışma ve buluşma uygulaması hazırlandı, teknolojiseverlerin beğenisine sunuldu. Sanırız bu bahsedeceğimiz uygulama biraz farklı.

İşte karşınızda Hater.

Nefret ettiğiniz, kin duyduğunuz şeyler mutlaka vardır. Peki o şeylerden nefret eden başkaları da olamaz mı? Tabii ki olur. Peki, iki tarafın da nefret ettiği şeyler aracılığıyla bir araya gelebilmesi, tanışarak arkadaş olabilmesi, bir nevi nefretten sevgiyi ortaya çıkarabilmesi mümkün mü? Neden olmasın. İşte bu uygulama da bu amaca hizmet ediyor.

Nefret ettiğiniz şeyleri belirtiyor, ardından da aynı şeylerden nefret eden insanlarla tanışma, sonrasında da buluşma şansına erişebiliyorsunuz.

Uygulama şu an iTunes'ta beta olarak yayında. Birkaç ay sonra da Android'e gelecek. Resmi sayfası için buraya bakabilir ve ücretsiz olarak indirebilirsiniz.