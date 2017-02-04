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10 için Nougat si yeniden dağıtılmaya başladı!

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Giriş Tarihi: 04.02.2017, 12:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2017, 12:24
Etiketler:
htc HTC 10 Android 7.0 Nougat güncelleme mobil yazılım
HTC 10 için Nougat güncellemesi yeniden dağıtılmaya başladı!

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra durdurulan 10 için Nougat si yeniden dağıtılmaya başladı.

Emre Çetinkaya

hatırlayacağınız üzere yeni amiral gemisi modeli HTC 10 için Android 7.0 Nougat sini Aralık ayının sonuna doğru yayınlamıştı. Ancak güncellemede yaşanan teknik sorunlar sonrasında, cihaz için güncellemenin durdurulduğu bilgisi gelmişti.

Aradan geçen 10 güne yakın bir sürenin ardından bugün 2.41.708.3 model numaralı ve 1.23GB dosya boyutuna sahip Nougat güncellemesi Hong Kong için HTC 10 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı.

Öte yandan güncelleme zaten Rusya, Orta Doğu ve Türkiye'de yayınlanmaya başlamıştı ve durdurulmuştu. Şimdi birkaç gün içinde bu bölgelerde güncellemenin yeniden dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

Güncelleme ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.
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