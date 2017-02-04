HTC 10 için Nougat güncellemesi yeniden dağıtılmaya başladı!

HTC hatırlayacağınız üzere yeni amiral gemisi modeli HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesini Aralık ayının sonuna doğru yayınlamıştı. Ancak güncellemede yaşanan teknik sorunlar sonrasında, cihaz için güncellemenin durdurulduğu bilgisi gelmişti.

Aradan geçen 10 güne yakın bir sürenin ardından bugün 2.41.708.3 model numaralı ve 1.23GB dosya boyutuna sahip Nougat güncellemesi Hong Kong için HTC 10 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı.

Öte yandan güncelleme zaten Rusya, Orta Doğu ve Türkiye'de yayınlanmaya başlamıştı ve durdurulmuştu. Şimdi birkaç gün içinde bu bölgelerde güncellemenin yeniden dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

Güncelleme ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.