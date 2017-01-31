Apple Watch'ta büyük değişiklikler olacak!

Hasan Uğur Nayır

Apple Watch için önceden açıklanan SiriKit ve Tiyatro Modu artık test edilmeye hazır durumda. Cupertino'lu şirket watchOS 3.2'nin ilk betasını geliştiriciler için yayınladı.

Gelelim bu yeni yeteneklerin ne işe yaradığına. SiriKit, belli bir noktaya kadar sınırlı işlevsellik sunan Siri'yi nihayet tam özellikli hale getiriyor. SiriKit ile Siri'den mesaj göndermek, ödeme yapmak, egzersiz günlüğü oluşturmak, telefon görüşmeleri gerçekleştirmek gibi daha birçok şeyi isteyebileceksiniz. Ayrıca bu kit, Siri'nin iOS 10'da olduğu gibi 3. parti uygulamalarla çalışmasını da sağlıyor.

Tiyatro Modu sesi kapatıyor, ayrıca kolunuzu kaldırdığınız zaman Apple Watch'un otomatik olarak açılan ekran özelliğini de devre dışı bırakıyor. Bu özellik açıkken bildirim titreşimleri alıyorsunuz.