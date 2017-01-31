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Watch'ta büyük değişiklikler olacak!

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 10:13
Etiketler:
apple apple watch WatchOS 3.2 watchOS test siri SiriKit
Apple Watch'ta büyük değişiklikler olacak!

, 'nin ilk betasını geliştiriciler için yayınladı.

Hasan Uğur Nayır

Watch için önceden açıklanan SiriKit ve Tiyatro Modu artık edilmeye hazır durumda. Cupertino'lu şirket 'nin ilk betasını geliştiriciler için yayınladı.

Gelelim bu yeni yeteneklerin ne işe yaradığına. Kit, belli bir noktaya kadar sınırlı işlevsellik sunan Siri'yi nihayet tam özellikli hale getiriyor. ile Siri'den mesaj göndermek, ödeme yapmak, egzersiz günlüğü oluşturmak, telefon görüşmeleri gerçekleştirmek gibi daha birçok şeyi isteyebileceksiniz. Ayrıca bu kit, Siri'nin iOS 10'da olduğu gibi 3. parti uygulamalarla çalışmasını da sağlıyor.

Tiyatro Modu sesi kapatıyor, ayrıca kolunuzu kaldırdığınız zaman 'un otomatik olarak açılan ekran özelliğini de devre dışı bırakıyor. Bu özellik açıkken bildirim titreşimleri alıyorsunuz.
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