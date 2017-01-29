Anlaşılan Xiaomi testlere başladı

Hasan Uğur Nayır

Görünüşe göre Xiaomi Redmi Note 3 Pro, yakın zamanda güncellenebilir. GFXBench'in veritabanında Android 7.1.1 sürümünü çalıştıran Note 3 Pro modeli bulundu. Özetle güncellemenin şirket tarafından test edildiğini gösteriyor.

Telefonun global modelinin Marshmallow güncellemesi almasından bir ay sonra 7.1.1 ortaya çıktı.

Xiaomi, güncellemeyle alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Bu gelişme testlerin yapıldığını ortaya koyuyor. Yorumlar ise genel olarak güncellemenin yakın zamanda çıkabileceği yönünde.