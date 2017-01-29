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Anlaşılan testlere başladı

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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 15:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 15:49
Etiketler:
Xiaomi android Android Nougat 7.1.1 güncelleme gfxbench
Anlaşılan Xiaomi testlere başladı

Çinli şirket yine neler planlıyor?

Hasan Uğur Nayır

Görünüşe göre Redmi Note 3 Pro, yakın zamanda güncellenebilir. 'in veritabanında 7.1.1 sürümünü çalıştıran Note 3 Pro modeli bulundu. Özetle nin şirket tarafından test edildiğini gösteriyor.

Telefonun global modelinin Marshmallow güncellemesi almasından bir ay sonra 7.1.1 ortaya çıktı.

Xiaomi, güncellemeyle alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Bu gelişme testlerin yapıldığını ortaya koyuyor. Yorumlar ise genel olarak güncellemenin yakın zamanda çıkabileceği yönünde.
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