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'a özelliği geliyor

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 15:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 16:01
Etiketler:
apple Night Shift macOS işletim sistemi güncelleme
macOS'a Night Shift özelliği geliyor

'ın ilk olarak geçen yıl iOS için yayınladığı özelliği görünüşe göre 'a da geliyor.

Emre Çetinkaya

Apple hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS 9.3 siyle birlikte ilgi gören Night Shift özelliğini resmen yayınlamıştı. Bu özellikle birlikte iOS'lu cihazların renk dengesi ayarlanıyor ve geceye uyumlu hale getiriliyor. Bu özelliğin detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.

Bugün itibarıyla Apple'ın cihazlarının işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin ilk betaları yayınlandı. Bununla birlikte macOS'un sonraki sürümünde özelliğinin olacağı gün yüzüne çıktı.

Şu anda ne zaman çıkacağı açıklanmayan Sierra 10.12.4 güncellemesinin iOS 10.3 ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Apple son olarak geçen gün Sierra 10.12.3'ü yayınlamıştı.
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