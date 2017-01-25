macOS'a Night Shift özelliği geliyor

Apple hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS 9.3 güncellemesiyle birlikte ilgi gören Night Shift özelliğini resmen yayınlamıştı. Bu özellikle birlikte iOS'lu cihazların renk dengesi ayarlanıyor ve geceye uyumlu hale getiriliyor. Bu özelliğin detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.

Bugün itibarıyla Apple'ın cihazlarının işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin ilk betaları yayınlandı. Bununla birlikte macOS'un sonraki sürümünde Night Shift özelliğinin olacağı gün yüzüne çıktı.

Şu anda ne zaman çıkacağı açıklanmayan Sierra 10.12.4 güncellemesinin iOS 10.3 ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Apple son olarak geçen gün Sierra 10.12.3'ü yayınlamıştı.