Sony Xperia'lardaki yeni gece modunu gördünüz mü?

Sony, Xperia X serisi için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. Son gelen güncellemelerle birlikte Xperia X'te dikkat çekici bir de değişiklik oldu, ki o da yeni Night Light modu.

Adından da anlaşılacağı üzere, bu modu aktifleştirdiğinizde gözünüzü daha az yoran bir ışık tonuyla telefonu kullanabiliyorsunuz. Özellikle bir şeyler okurken gözleriniz daha az yoruluyor ve tabii ki pil tarafında da tasarruf sağlanıyor. Bu özellik, birçok güncel Xperia modelinde kullanılabiliyor.