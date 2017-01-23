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'lardaki yeni nu gördünüz mü?

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 11:42
Etiketler:
sony xperia Android 7 Nougat Gece modu Night Light
Sony Xperia'lardaki yeni gece modunu gördünüz mü?

Gözleriniz daha az yorulsun...

Mahmut Saral

Sony, Xperia X serisi için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamaya başlamıştı. Son gelen güncellemelerle birlikte X'te dikkat çekici bir de değişiklik oldu, ki o da yeni Night Light modu.

Adından da anlaşılacağı üzere, bu modu aktifleştirdiğinizde gözünüzü daha az yoran bir ışık tonuyla telefonu kullanabiliyorsunuz. Özellikle bir şeyler okurken gözleriniz daha az yoruluyor ve tabii ki pil tarafında da tasarruf sağlanıyor. Bu özellik, birçok güncel Xperia modelinde kullanılabiliyor.

Sony Xperia X Performance için Android 7.0 Nougat yayınlandı
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sini..sony..sarp sini..sony..sarp

kalemsiz telefon gülsüz bahçeye benzer
kalemsiz telefon ihtiyar kadına benzer..
ahı gitmiş vaaaaah.ı kalmış..sony.de aynısı..

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 23.01.2017 12:38
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