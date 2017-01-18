Sony, Xperia Z3+ için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı

Hasan Uğur Nayır

Sony, Xperia Z5 ailesi için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınlamıştı. Bu gelişmeden sadece bir gün sonra Japon şirket Xperia Z3+ için de Nougat güncellemesini kullanıcılarla paylaştı.

Xperia Z3+, halefiyle aynı güncellemeyi alıyor. Yazılım paketinin sürüm numarası da 32.3.A.0.372.

Android 7.0'la birlikte telefona çoklu pencere desteği ekleniyor ve genel anlamda performans iyileştiriliyor. Güncelleme OTA yoluyla dağıtıldığı için telefonunuza gelmesi biraz zaman alabilir. Dağıtım bölgeden bölgeye fark edebiliyor.