| Üye ol | 18 Ocak 2017,Çarş
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, + için 7.0 güncellemesini yayınladı

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:06
Etiketler:
sony Xperia Z3 sony xperia z3 android google Nougat Android 7.0
Sony, Xperia Z3+ için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı

Eğer + kullanıyorsanız, o zaman telefonun güncelleme sekmesini kontrol etmeyi unutmayın.

Hasan Uğur Nayır

, Xperia Z5 ailesi için 7.0 güncellemesini yayınlamıştı. Bu gelişmeden sadece bir gün sonra Japon şirket Xperia Z3+ için de Nougat güncellemesini kullanıcılarla paylaştı.

+, halefiyle aynı güncellemeyi alıyor. Yazılım paketinin sürüm numarası da 32.3.A.0.372.

'la birlikte telefona çoklu pencere desteği ekleniyor ve genel anlamda performans iyileştiriliyor. Güncelleme OTA yoluyla dağıtıldığı için telefonunuza gelmesi biraz zaman alabilir. Dağıtım bölgeden bölgeye fark edebiliyor.
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