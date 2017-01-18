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, için güvenlik si yayınladı

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 16:46
Etiketler:
Mac apple os x El Capitan OS X El Capitan güncelleme
Apple, OS X El Capitan için güvenlik güncellemesi yayınladı

Eğer kullanıyorsanız bu yi yüklemeyi ihmal etmeyin.

Hasan Uğur Nayır

, için 2016-003 yazılım paketini yayınladı. Bu El Capitan yüklü 'lerde cihazın donmasına ve yanıt vermemesine neden olabilen çekirdek sorununu çözüyor.

2016-003 Güvenlik Güncelleştirmesi ilk olarak 13 Aralık'ta macOS Sierra 10.12.2 ile birlikte çıkmıştı, ancak Apple güncellemeyi yenileyerek tekrardan yayınlandı.

Daha önce bu güncellemeyi yüklememiş olan kullanıcılar yazılım paketinin yeni sürümünü indiriyor, ancak güncelleştirmeyi daha önce yükleyenler ise ek güncellemeyi alıyor. Yazılım paketini Mac App Store'dan kontrol edebilirsiniz.
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