Apple, OS X El Capitan için güvenlik güncellemesi yayınladı

Hasan Uğur Nayır

Apple, OS X El Capitan için 2016-003 yazılım paketini yayınladı. Bu güncelleme El Capitan yüklü Mac'lerde cihazın donmasına ve yanıt vermemesine neden olabilen çekirdek sorununu çözüyor.

2016-003 Güvenlik Güncelleştirmesi ilk olarak 13 Aralık'ta macOS Sierra 10.12.2 ile birlikte çıkmıştı, ancak Apple güncellemeyi yenileyerek tekrardan yayınlandı.

Daha önce bu güncellemeyi yüklememiş olan kullanıcılar yazılım paketinin yeni sürümünü indiriyor, ancak güncelleştirmeyi daha önce yükleyenler ise ek güncellemeyi alıyor. Yazılım paketini Mac App Store'dan kontrol edebilirsiniz.