Onaylandı: Windows 10'a

Geçtiğimiz haftalarda bir Twitter kullanıcısı tarafından Windows 10'un 14997 kodlu sürümünde keşfedilen "Oyun Modu" ile ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. Henüz tam olarak detaylarını hala bilmediğimiz "Oyun Modu", Xbox bölümünün yöneticilerinden Mike Ybarra tarafından resmen onaylandı.

Son dönemde Windows 10 ile birlikte Xbox One oyunlarını PC platformuna taşıyan Microsoft, bu hamlesiyle birlikte oyuncuların daha çok dikkatini çekeceğe benziyor.

Hakkında pek fazla detayın bulunmadığı "Oyun Modu"nun şimdilik platformda oyun açıldığında otomatik olarak devreye gireceği ve sistemin tüm gücünü arka plandaki işlerden çok oyunlara aktararak daha akıcı ve kaliteli bir oyun deneyimi sunmaya çalışacağı biliniyor.

Bu özellik ile gelecek olan Windows 10 Creators Update'in yılın başlarında yayınlanacağı söylenmişti.