| Üye ol | 15 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

: 'a " Modu" ekleniyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 15.01.2017, 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 13:11
Etiketler:
microsoft oyun Windows 10 oyun modu onaylandı
Onaylandı: Windows 10'a

Kısa bir süre önce ortaya çıkan için " Modu" sonunda yetkililer tarafından da . "" geliyor

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz haftalarda bir Twitter kullanıcısı tarafından Windows 10'un 14997 kodlu sürümünde keşfedilen "Oyun Modu" ile ilgili bugün yeni gelişmeler yaşandı. Henüz tam olarak detaylarını hala bilmediğimiz " Modu", Xbox bölümünün yöneticilerinden Mike Ybarra tarafından resmen .

Son dönemde Windows 10 ile birlikte Xbox One oyunlarını PC platformuna taşıyan Microsoft, bu hamlesiyle birlikte oyuncuların daha çok dikkatini çekeceğe benziyor.

Hakkında pek fazla detayın bulunmadığı "Oyun Modu"nun şimdilik platformda oyun açıldığında otomatik olarak devreye gireceği ve sistemin tüm gücünü arka plandaki işlerden çok oyunlara aktararak daha akıcı ve kaliteli bir oyun deneyimi sunmaya çalışacağı biliniyor.

Bu özellik ile gelecek olan Windows 10 Creators Update'in yılın başlarında yayınlanacağı söylenmişti.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Yazılım Toplam kayıt: 1629
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın