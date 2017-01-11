Samsung Galaxy S7'nin Android Nougat güncellemesi ne zaman çıkacak?

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz ay Samsung, Galaxy S7 ve S7 edge için Nougat beta testinin sona erdiğini, ocak ayında güncellemeyi yayınlamak için elinden geleceğini açıklamıştı. İnternete düşen sızıntıya göre Nougat sürümü gelecek hafta yani 17 Ocak'ta yayınlanacak.

Sızıntı ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi Android 7.0 Nougat güncellemesinin 17 Ocak'ta çıkacağı belirtiliyor.

Bu ekran görüntüsünde güncellemenin Galaxy S7 edge için olduğu belirtilmiş, S7 hakkında bir şey yazılmamış. Her ne kadar böyle bir açıklama olsa da, yapılan yorumlarda Nougat'ın 17 Ocak'ta hem S7 hem de S7 edge için aynı zamanda yayınlanacağı belirtiliyor.