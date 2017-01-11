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'nin güncellemesi ne zaman çıkacak?

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 11:25 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 11:33
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Galaxy S7 Edge S7 S7 Edge android google Nougat
Samsung Galaxy S7'nin Android Nougat güncellemesi ne zaman çıkacak?

Güney Koreli dev üretici sonunda beklenen güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor.

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz ay , ve edge için beta testinin sona erdiğini, ocak ayında güncellemeyi yayınlamak için elinden geleceğini açıklamıştı. İnternete düşen sızıntıya göre Nougat sürümü gelecek hafta yani 17 Ocak'ta yayınlanacak.

Sızıntı ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi 7.0 Nougat güncellemesinin 17 Ocak'ta çıkacağı belirtiliyor.

Bu ekran görüntüsünde güncellemenin için olduğu belirtilmiş, S7 hakkında bir şey yazılmamış. Her ne kadar böyle bir açıklama olsa da, yapılan yorumlarda Nougat'ın 17 Ocak'ta hem S7 hem de için aynı zamanda yayınlanacağı belirtiliyor.

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