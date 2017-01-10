Samsung, kritik güvenlik güncellemesi yayınlandı

Hasan Uğur Nayır

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy J3 için önemli bir güncelleme yayınlandı. 170 Mb boyutunda ve J320FXXU0APL3 sürümünde olan güncelleme, öncelikli olarak kritik bir güvenlik açığını kapatıyor.

Sürüm notlarında maalesef kritik açık hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş, ancak önemli düzeltme olduğu vurgulanmış. Bununla birlikte yazılım paketi Smart Manager uygulamasında iyileştirmeler, genel olarak performans ve kararlılık geliştirmeleri içeriyor.