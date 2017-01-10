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, kritik güvenlik si yayınlandı

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 16:04 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 16:13
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy J3 Galaxy J3 güncelleme yazılım paketi yazılım J3
Samsung, kritik güvenlik güncellemesi yayınlandı

Söz konusu neleri değiştiriyor?

Hasan Uğur Nayır

Güney Koreli teknoloji devi , Galaxy J3 için önemli bir yayınlandı. 170 Mb boyutunda ve 20FXXU0APL3 sürümünde olan güncelleme, öncelikli olarak kritik bir güvenlik açığını kapatıyor.

Sürüm notlarında maalesef kritik açık hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş, ancak önemli düzeltme olduğu vurgulanmış. Bununla birlikte Smart Manager uygulamasında iyileştirmeler, genel olarak performans ve kararlılık geliştirmeleri içeriyor.
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