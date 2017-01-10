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yine hızlı çıktı

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 10:46
Etiketler:
apple macOS Sierra watchOS tvOS Mac macbook
Apple yine hızlı çıktı

Şirket beta sürecini aksatmıyor.

Hasan Uğur Nayır

, iOS 10.2.1 beta 3'le birlikte macOS Sierra 10.12.3 beta 3 güncellemesini de yayınlandı. Bu güncelleme de sadece kayıtlı geliştiriciler için, açık beta henüz ortalıklarda yok.

Sürüm notlarına göre 10.12.3 güncellemesi stabiliteyi, uyumluluğu ve güvenliği artırıyor. Bunun dışında açıklamalarda başka detaya yer verilmemiş. Zaten 10.12.3'ün önceki beta sürümlerinde de dikkat çeken bir fark bulunmadı, beta 3'te de herhangi bir şey yok. Zaten bu güncelleme yüksek ihtimalle sistem altyapısını düzenleyen bir yazılım paketi olacak.

Apple, 3.1.3 beta 2 ve 10.1.1 beta 2 güncellemelerini de geliştiricilerle paylaştı.
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