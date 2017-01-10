Apple yine hızlı çıktı

Hasan Uğur Nayır

Apple, iOS 10.2.1 beta 3'le birlikte macOS Sierra 10.12.3 beta 3 güncellemesini de yayınlandı. Bu güncelleme de sadece kayıtlı geliştiriciler için, açık beta henüz ortalıklarda yok.

Sürüm notlarına göre 10.12.3 güncellemesi stabiliteyi, uyumluluğu ve güvenliği artırıyor. Bunun dışında açıklamalarda başka detaya yer verilmemiş. Zaten 10.12.3'ün önceki beta sürümlerinde de dikkat çeken bir fark bulunmadı, beta 3'te de herhangi bir şey yok. Zaten bu güncelleme yüksek ihtimalle sistem altyapısını düzenleyen bir yazılım paketi olacak.

Apple, watchOS 3.1.3 beta 2 ve tvOS 10.1.1 beta 2 güncellemelerini de geliştiricilerle paylaştı.