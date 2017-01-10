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2016'nın en savunmasız mobil sistemi oldu. Ya ve diğerleri?

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 15:57
Etiketler:
android iOS güvenlik
2016'nın en savunmasız mobil sistemi Android oldu. Ya iOS ve diğerleri?

İşte araştırma sonuçları...

Mahmut Saral

Sizce Android mi yoksa iOS mu saldırılara karşı daha savunmasız? Yapılan bir araştırma, 2016 yılında Android cihazların birçok saldırıya maruz kaldığını ortaya çıkardı. Tabii diğer işletim sistemli cihazlar da birçok saldırının hedefi oldu, ama zirvede var.

Aşağıda da göreceğiniz üzere, 2016 yılı Android işletim sistemli cihaz sahipleri için biraz sıkıcı geçmiş. Zira cihazlarda yüzlerce güvenlik açığından söz ediliyor. Bu sayede hacker'lar da bu açıkları kullanarak Android'li cihazlara çeşitli saldırılar düzenleyebildi. Apple iOS ise, listenin diplerinde yer alıyor. Yani bir bakıma , Android'e kıyasla daha güvenli.
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Caner Caner

Android dünya da ios a kıyasla daha fazla kullanılıyor ;)

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cevapla 10.01.2017 21:40
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