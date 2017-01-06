iOS cihazların yüzde kaçında iOS 10 yüklü?

Hasan Uğur Nayır

Apple, iOS sürümlerinin kullanım oranlarını düzenli olarak belirli aralıklarla paylaşır. Şirketin yaptığı son güncellemeye göre iOS cihazların %76'sında iOS 10 yer alıyor. Tabii ki bu listeye tüm iOS cihazlar yani iPhone, iPad ve iPod touch dahil.

Kasım ayındaki son rakamlara kıyasla iOS 10'da %13'lük artış olmuş. Diğer sürümlere gelince, iOS 9'un payı %18, önceki sürümlerin ise %6.

Cupertino'lu teknoloji devi geçtiğimiz günlerde 100'den fazla yeni emoji, yeni duvar kağıtları, iMessage efektleri, kameranın son özelliklerini koruma gibi bir dizi değişikliği içeren iOS 10.2 sürümünü yayınlandı. Apple şu anda yeni iOS güncellemesinin de beta testine devam ediyor.