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iOS cihazların yüzde kaçında yüklü?

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Giriş Tarihi: 06.01.2017, 14:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 14:40
Etiketler:
apple iOS 10 iOS 9 ios 8 iphone ipad ipod touch
iOS cihazların yüzde kaçında iOS 10 yüklü?

, 'un kullanım oranlarını açıkladı.

Hasan Uğur Nayır

, iOS sürümlerinin kullanım oranlarını düzenli olarak belirli aralıklarla paylaşır. Şirketin yaptığı son güncellemeye göre iOS cihazların %76'sında yer alıyor. Tabii ki bu listeye tüm iOS cihazlar yani , ve dahil.

Kasım ayındaki son rakamlara kıyasla iOS 10'da %13'lük artış olmuş. Diğer sürümlere gelince, 'un payı %18, önceki sürümlerin ise %6.

Cupertino'lu teknoloji devi geçtiğimiz günlerde 100'den fazla yeni emoji, yeni duvar kağıtları, iMessage efektleri, kameranın son özelliklerini koruma gibi bir dizi değişikliği içeren iOS 10.2 sürümünü yayınlandı. Apple şu anda yeni iOS güncellemesinin de beta testine devam ediyor.
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